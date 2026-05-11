Po wstrzymaniu dostaw ropy do rafinerii Schwedt, niemiecki rząd intensyfikuje działania w poszukiwaniu nowych źródeł surowca. Jednym z kierunków stała się Polska. Niemiecka minister gospodarki i energii, Katharina Reiche, potwierdziła prowadzenie rozmów z Warszawą na temat ewentualnych dostaw ropy z portu w Gdańsku. Sytuacja rafinerii, będącej głównym dostawcą paliw dla Berlina i Brandenburgii, pozostaje napięta, ale rząd RFN zapewnia o gwarancjach zatrudnienia i pracuje nad nową strategią dla zakładu.

Rafineria Schwedt odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu Berlina i Brandenburgii w paliwa i produkty ropopochodne. 1 maja Rosja wstrzymała przesył ropy rurociągami z Kazachstanu, co postawiło zakład w trudnej sytuacji. Dzięki zgromadzonym rezerwom, rafineria utrzymuje obecnie ponad 80-procentowe wykorzystanie mocy produkcyjnych, jednak perspektywy na przyszłość są niepewne.

Rozmowy z Polską: Gdańsk jako alternatywa

W obliczu kryzysu energetycznego niemiecki rząd rozpoczął intensywne rozmowy z władzami w Warszawie. Jedną z rozważanych opcji jest import ropy przez port w Gdańsku. Minister Katharina Reiche podkreśliła, że dialog z Polską przebiega konstruktywnie i daje nadzieję na szybkie znalezienie rozwiązania. Dostawy z Gdańska mogłyby w znacznym stopniu zrekompensować utracony surowiec z Kazachstanu.

Podczas poniedziałkowej wizyty w Schwedt, minister Reiche ogłosiła przedłużenie gwarancji zatrudnienia dla około 1200 pracowników rafinerii do końca bieżącego roku. Decyzja ta ma zapewnić stabilność zarówno pracownikom, jak i całemu regionowi, który jest silnie związany z funkcjonowaniem zakładu. Równocześnie trwają prace nad nową koncepcją rozwoju rafinerii, która ma zagwarantować jej opłacalność w zmieniających się warunkach rynkowych.

Usprawnienia logistyczne: Rostock i Gdańsk

Oprócz rozmów z Polską, niemiecki rząd inwestuje w rozbudowę infrastruktury portowej w Rostocku. Modernizacja nabrzeża ma umożliwić obsługę większych tankowców i zwiększyć możliwości transportowe ropy do Schwedt. Te działania mają na celu dywersyfikację dostaw i uniezależnienie się od rosyjskich oraz kazachskich surowców.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, niemiecki oddział Rosnieftu - posiadający udziały w rafinerii Schwedt - został objęty powiernictwem przez rząd RFN. W marcu 2026 roku amerykański Departament Skarbu wydał licencję wyłączającą niemiecką spółkę zależną Rosnieftu z sankcji nałożonych na Rosję. To pozwala na kontynuowanie działalności rafinerii, choć przyszłość jej własności i zarządzania pozostaje otwarta.