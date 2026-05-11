"Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy i oparto je na wnikliwych eksperckich analizach. Zaproponowane rozwiązania były przemyślane i dopracowane w każdym szczególe" - przekonywał.

"CBA zostaje. Przez ostatnie 2,5 roku służba realizowała swoje zadania w ciszy i dyskrecji, tak jak powinno to wyglądać w demokratycznym państwie. Nie było szczucia, stygmatyzowania, spektakli medialnych i kamer relacjonujących na żywo działania agentów. Przede wszystkim nie było łamania prawa i niszczenia ludzi na polityczne zlecenia. Te standardy zostaną utrzymane" - zapewnił Dobrzyński. Jak dodał, większość rządząca nie pozwoli na wykorzystywanie CBA do innych celów niż walka z korupcją.

Z oświadczenia Dobrzyńskiego wynika, że przygotowywana jest koncepcja modyfikacji ustawy o CBA, która ma m.in. wykluczyć możliwość politycznego sterowania tą służbą. Jak wyjaśnił, chodzi o "wzmocnienie statusu prawnego, niezależności i apolityczności szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań".

"Walka z korupcją pozostaje priorytetem i nigdy już nie będzie narzędziem do rozgrywek politycznych" - podsumował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego była jednym z postulatów obecnej koalicji rządzącej. Została wpisana do umowy koalicyjnej.