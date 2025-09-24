Pijany lekarz dotkliwie pobił policjanta, który zatrzymał go i uniemożliwił dalszą jazdę samochodem. O bulwersującym zdarzeniu z rejonu Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie), dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Pijany lekarz pobił policjanta - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjant po służbie zauważył lekarza w sklepie. Funkcjonariusz miał podejrzenie, że lekarz znajduje się pod wpływem alkoholu.

Kiedy medyk wsiadł do samochodu, mundurowy zainterweniował.

Gdy wyciągnął legitymację, został dwukrotnie uderzony w twarz przez kierowcę. Ma podejrzenie złamania nosa.

Potem napastnik zaproponował policjantowi łapówkę za odstąpienie od dalszych czynności.

Kierowcę przebadano na obecność alkoholu. Miał ponad półtora promila w organizmie. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Lekarz odpowie za jazdę po pijanemu, pobicie policjanta, a także próbę korupcji.

