Sąd Rejonowy w Kielcach skazał Wojciecha O. "Jaszczura" na rok ograniczenia wolności. To kara za antysemickie i antyukraińskie wypowiedzi. Wyrok nie jest prawomocny.

Wojciech O. "Jaszczur" na zdj. z 2024 r. / Wojciech Olkusnik / East News

Wojciech O., znany jako "Jaszczur", został skazany na rok ograniczenia wolności, polegający na wykonywaniu 32 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Współoskarżona Ewa S. ma zapłacić 4 tys. zł grzywny. Oboje mają także pokryć koszty procesu.



Proces dotyczył publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Prokuratura zarzucała O. i S., że w jednym z internetowych programów rozpowszechniali treści antysemickie i antyukraińskie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Lider Rodaków Kamratów i jego problemy z prawem

Wojciech O. "Jaszczur" to jeden z liderów Rodaków Kamratów. To skrajnie prawicowa partia polityczna określana jako nacjonalistyczna i neofaszystowska, wyrejestrowana w 2024 r.

W lipcu Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący liderów ruchu, Wojciecha O. i Marcina O., za przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.



Wobec liderów ruchu toczy się także odrębne śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Wojciech O. usłyszał 78 zarzutów, a Marcin O. - 64. Obejmują one m.in. pochwalanie przemocy z powodów politycznych, nawoływanie do popełnienia przestępstw, znieważanie grup ludności ze względu na narodowość oraz publiczne popieranie wojny napastniczej w Ukrainie.