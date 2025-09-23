Sąd Rejonowy w Kielcach skazał Wojciecha O. "Jaszczura" na rok ograniczenia wolności. To kara za antysemickie i antyukraińskie wypowiedzi. Wyrok nie jest prawomocny.
Wojciech O., znany jako "Jaszczur", został skazany na rok ograniczenia wolności, polegający na wykonywaniu 32 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Współoskarżona Ewa S. ma zapłacić 4 tys. zł grzywny. Oboje mają także pokryć koszty procesu.
Proces dotyczył publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Prokuratura zarzucała O. i S., że w jednym z internetowych programów rozpowszechniali treści antysemickie i antyukraińskie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.
Wojciech O. "Jaszczur" to jeden z liderów Rodaków Kamratów. To skrajnie prawicowa partia polityczna określana jako nacjonalistyczna i neofaszystowska, wyrejestrowana w 2024 r.
W lipcu Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący liderów ruchu, Wojciecha O. i Marcina O., za przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.
Wobec liderów ruchu toczy się także odrębne śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Wojciech O. usłyszał 78 zarzutów, a Marcin O. - 64. Obejmują one m.in. pochwalanie przemocy z powodów politycznych, nawoływanie do popełnienia przestępstw, znieważanie grup ludności ze względu na narodowość oraz publiczne popieranie wojny napastniczej w Ukrainie.