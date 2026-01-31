Pierwsi zastępcy komendantów powiatowych policji w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich zostali odwołani ze stanowisk. Powodem dymisji jest naruszenie dyscypliny służbowej. Policja nie ujawnia szczegółów sprawy do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, są jednak nieoficjalne ustalenia.

Zastępcy komendantów policji w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich zostali odwołani / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzję podjął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Powodem dymisji jest naruszenie dyscypliny służbowej. Poniżej nieoficjalne ustalenia.

Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadkom. Piotr Danik oraz pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich kom. Tomasz Kupiec stracili stanowiska decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego.

Jak podano w komunikacie dolnośląskiej policji, dymisja ma związek z "naruszeniem dyscypliny służbowej w związku z pełnionym stanowiskiem". Dodano, że czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Aspirant sztabowy Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji podkreśliła w sobotę, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez wewnętrzne wydziały policji informacje na ten temat nie będą udzielane.

Według nieoficjalnych źródeł, na które powołuje się "Gazeta Wyborcza", powodem miało być wykorzystanie przez zdymisjonowanych funkcjonariuszy policyjnego sprzętu narciarskiego do celów prywatnych.

W sezonie narciarskim w różnych częściach Sudetów policja prowadzi patrole na stokach.