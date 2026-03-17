W magazynach na posesji w powiecie wrocławskim służby ujawniły ponad 42 kilogramy kokainy. Narkotyki były ukryte w specjalnie przygotowanych skrytkach w betonowych donicach. Zatrzymano 42-latka, któremu przedstawiono zarzuty. Mężczyzna trafił do aresztu.

Do ujawnienia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i policjantów z Komendy Miejskiej we Wrocławiu przeszło 42 kilogramów kokainy doszło w środę, 11 marca.

Kokaina w betonowych donicach

Służby znalazły narkotyki na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim. W trakcie przeszukania okazało się, że kokaina była ukryta w trzech betonowych donicach. W ich ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki, w których ukryto łącznie 33 pakunki z białym proszkiem - informuje rzecznik prasowy komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Doprecyzował, że każdy z nich ważył ponad kilogram. Przeprowadzono wstępne badania, które potwierdziły, że zabezpieczona substancja to kokaina.

Policja podkreśla, że w trakcie przeszukania zabezpieczono także substancje chemiczne stanowiące prekursory, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania lub przetwarzania narkotyków.

Łukasz W. w rękach policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Zatrzymano 42-letniego Łukasza W. Mężczyzna następnie został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono mu zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających.

Decyzją Sądu Okręgowego dla Wrocławia-Krzyków Łukasz W. trafił do tymczasowego aresztu, o co wnioskowała prokuratura. Na tym jednak nie koniec sprawy.

Policja podkreśla, że śledczy próbują ustalić źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków. W sprawie mogą być kolejne zatrzymania.