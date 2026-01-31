Do wysadzenia bankomatu na terenie kompleksu zimowego Murzasichle Ski koło Zakopanego doszło w sobotni poranek. Infromację, którą potwierdziły nam służby, dostaliśmy od naszego Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Na miejscu pracuje policja, która na razie nie informuje, czy sprawcom udało się ukraść gotówkę.

/ Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM

W nocy z piątku na sobotę w Murzasichlu niedaleko Zakopanego, na terenie kompleksu Murzasichle Ski, przy stacji narciarskiej i obiektach hotelowych, doszło do niebezpiecznego incydentu.

Nieznani na razie sprawcy wysadzili bankomat. Urządzenie jest zniszczone.

Na miejscu pracuje policja, która zabezpiecza teren i sprawdza monitoring.

/ Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

