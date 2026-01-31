Silny mróz znów zaatakował, ale nie w całym kraju niska temperatura daje się we znaki równie mocno. W sobotę o poranku różnica temperatur między dwoma krańcami Polski wyniosła ponad 16 stopni. IMGW podał, gdzie było najzimniej.
- Minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, od początku listopada 2025 roku - już 36 ofiar mrozów.
- Policja apeluje o czujność - w przypadku zauważenia osoby narażonej na wychłodzenie należy dzwonić pod numer 112.
- Największy mróz prognozowany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek - w Suwałkach temperatura może spaść do minus 27°C, odczuwalna nawet do minus 35 st. C.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Według danych IMGW sobotni poranek przyniósł duży kontrast temperatur w Polsce.
Najzimniej było na północnym wschodzie -19,2 st. C w Suwałkach, a najcieplej na południowym zachodzie -3,1 st. C w Raciborzu.
Różnica temperatur w kraju przekroczyła 16 st. C.