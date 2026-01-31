Kolejne ofiary niskiej temperatury

Minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, a od początku listopada już 36 osób - poinformowała w sobotę policja. "Do Komendy Głównej Policji wpłynęły informacje o wynikach sekcji zwłok dwóch osób, które zmarły w ubiegłych dniach. Sekcja wykazała, że przyczyną ich śmierci było wychłodzenie organizmu" - poinformowała policja.

Niska temperatura jest śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" - podkreśliła policja.

Służby zaapelowały, by nie być obojętnym - jeśli widzi się osobę, która może być narażona na wychłodzenie, należy zadzwonić pod numer 112.

W piątek wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, po odprawie kierownictwa resortu ze służbami oraz wojewodami, poinformował, że wszystkie dworce kolejowe w Polsce będą całodobowe. W przypadku dworców autobusowych resort zaapelował do samorządów o ich udostępnienie osobom w potrzebie.

/ KW PSP POZNAŃ /

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniej

Największy mróz przyjdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy temperatura w Suwałkach może sięgnąć minus 27 st. C, a odczuwalna wyniesie do minus 35 st. C.

Prosiliśmy wojewodów o to, aby przede wszystkim zadbali o osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne, aby kontrolowano określone miejsca, gdzie te osoby mogą przebywać. Mamy pewność, że miejsca w noclegowniach we wszystkich województwach są zapełnione - poinformował Szczepański.

Zgodnie z prognozą IMGW w sobotę na południu i zachodzie kraju miejscami niewykluczone są słabe opady śniegu. W nocy na północnym wschodzie możliwe lokalne spadki temperatury do minus 22 st. C. Temperatura maksymalna od minus 12 i minus 10 stopni na północy i północnym wschodzie, około minus 8 stopni w centrum, do minus 3 i minus 2 stopni na południowym zachodzie.

W niedzielę i poniedziałek po bardzo mroźnych porankach będzie słonecznie. Tylko na południu i południowym zachodzie ma być duże zachmurzenie i tam miejscami wystąpią opady śniegu. Nocami na wschodzie i północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 23, a lokalnie do minus 25 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna ma wynosić ok. minus 15 stopni na wschodzie do minus 5 i minus 3 st. na południowym zachodzie.