Radny miejski ze Ścinawy w województwie dolnośląskim został oskarżony przez legnicką prokuraturę o wielokrotne współżycie z dziewczynką poniżej 15. roku życia. Według śledczych, do przestępstw miało dochodzić w latach 2023–2025. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

64-letni Jan B., radny miejski ze Ścinawy (Dolnośląskie), został oskarżony o wielokrotne współżycie z dziewczynką poniżej 15. roku życia.

Według ustaleń śledczych do przestępstw miało dochodzić w latach 2023-2025.

Sprawę zgłosiła policji matka dziewczynki, która zauważyła, że jej córka spotyka się z dużo starszym mężczyzną.

Po złożeniu zawiadomienia Jan B. został zatrzymany w sierpniu 2025 roku.

"Jan B. przesłuchany w charakterze podejrzanego początkowo przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył wyjaśnienia, a po uzupełnieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień"- poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, prok. Liliana Łukasiewicz.



Środki zapobiegawcze

Po zatrzymaniu radny przebywał w areszcie do stycznia 2026 roku. Obecnie został objęty dozorem policyjnym, nie może zbliżać się do pokrzywdzonej ani przebywać na imprezach z udziałem małoletnich.

Jan B. nie był wcześniej karany. Przed zatrzymaniem pełnił funkcję radnego miejskiego oraz sołtysa wsi, w której mieszka. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Lubinie.



Janowi B. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.