Fabryka Zrównoważonego Obiegu powstanie w zakładach Toyoty w Wałbrzychu. Będą tam odzyskiwane części z aut wycofanych z eksploatacji.

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński / PAP

Jakie elementy będą odzyskiwane ze starych aut?

Fabryka Zrównoważonego Obiegu powstanie na powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych na terenie wałbrzyskich zakładów Toyoty.

Nie budujemy żadnego nowego budynku, a wykorzystamy powierzchnie w obecnych halach produkcyjnych. Zakładamy, że Fabryka Zrównoważonego Obiegu rozpocznie działalność w drugiej połowie tego roku - zapowiedział Grzegorz Górski z Toyota Motor Manufacturing Poland.

Fabryka ma przetwarzać rocznie blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stare auta będą tam demontowane, by odzyskać części nadające się do ponownego użycia.

"Baterie czy koła zostaną ocenione pod kątem możliwości ich regeneracji, ponownego wykorzystania lub recyklingu. Toyota zamierza również odzyskiwać cenne surowce takie jak miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne, które następnie będą wykorzystywane w produkcji nowych pojazdów" - wyjaśnia Toyota Motor Manufacturing Poland.

Dlaczego wybrano polską lokalizację?

Wałbrzyska Fabryka Zrównoważonego Obiegu będzie drugim tego typu obiektem Toyoty w Europie. Pierwsza działa w Burnaston w Wielkiej Brytanii.

Wybraliśmy Polskę ze względu na rozwinięty sektor recyklingu, duży potencjał rynku pojazdów do demontażu oraz obecność naszej infrastruktury produkcyjnej. W nadchodzących latach planujemy wprowadzać podobne inwestycje na innych rynkach europejskich - wyjaśnił Leon van der Merwe, wiceprezes ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Toyota Motor Europe.

Dolnośląskie fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach od ponad 20 lat produkują jednostki napędowe do modeli Toyoty. Zatrudniają łącznie blisko 3 tys. osób.