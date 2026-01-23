Ponad 5 miliardów złotych inwestycji, nowoczesna fabryka baterii do ciężarówek i ponad tysiąc nowych miejsc pracy – to plan niemieckiego giganta motoryzacyjnego MAN Trucks dla Niepołomic.

MAN Trucks zainwestuje ponad 5 miliardów złotych w Niepołomicach / Łukasz Gągulski / PAP

MAN Trucks zainwestuje ponad 5 miliardów złotych w Niepołomicach.

Planowane jest utworzenie ponad 1000 nowych miejsc pracy.

Projekt ma uniezależnić łańcuch dostaw od Chin i Indii.

MAN działa w Polsce od lat 90. i zatrudnia blisko 7 tys. osób.

Niepołomice pod Krakowem już od lat są ważnym punktem na motoryzacyjnej mapie Polski. Teraz przed zakładem MAN Trucks otwierają się zupełnie nowe perspektywy. Kluczową częścią ogłoszonego właśnie projektu będzie budowa wysoko zautomatyzowanej fabryki baterii do samochodów ciężarowych.

Inwestycja ta, wyceniana na około 3,2 miliarda złotych, ma pozwolić na produkcję aż 200 tysięcy baterii rocznie. Jednocześnie MAN planuje zwiększyć moce produkcyjne samych ciężarówek - ten komponent projektu wyceniono na kolejne 2 miliardy złotych.

Tysiąc nowych miejsc pracy i impuls dla regionu

Według oficjalnych komunikatów, otwarcie fabryki baterii zaowocuje utworzeniem około 600 nowych miejsc pracy. Z kolei rozwój produkcji ciężarówek to szansa na kolejne 400 etatów. Łącznie daje to ponad 1000 nowych miejsc pracy, a efekty inwestycji mają promieniować także na lokalny rynek - od dostawców po firmy usługowe współpracujące z zakładem.

MAN działa w Polsce od początku lat 90., a w kraju zatrudnia blisko 7 tysięcy osób. Zakład w Niepołomicach został otwarty w 2007 roku i od tego czasu regularnie się rozwija. Obecnie pracuje tam około 3 tysięcy osób, a produkowane są popularne modele ciężarówek z rodzin TGS, TGX, TGM i TGL. Fabryka realizuje także indywidualne modyfikacje pojazdów pod potrzeby klientów z całej Europy.

Zarówno przedstawiciele koncernu, jak i polskiego rządu podkreślają, że dotychczasowe inwestycje MAN były "dobre, mądre, odważne, ale szanujące naszą tradycję".

Przy okazji podpisania listu intencyjnego dotyczącego nowej inwestycji wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tej inwestycji dla regionu i całego kraju:

Cytat Polska jest bezpiecznym miejscem do inwestowania, jest najlepszym miejscem do inwestowania, bo mamy wspaniałych pracowników, naukę i kooperantów.

Dodał także, że Polska przeznacza ogromne środki na swoje bezpieczeństwo, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że rząd oraz samorząd są w pełni zaangażowani, by inwestycja MAN została zrealizowana właśnie w Polsce.

Według deklaracji wicepremiera, MAN planuje przeznaczyć na nowe przedsięwzięcie około 5 miliardów złotych, a perspektywa czasowa to rok 2030. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie zrealizowana w Niepołomicach i Starachowicach, a sama fabryka baterii w podkrakowskiej miejscowości będzie warta 3,2 miliarda złotych.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że jednym z celów projektu jest uniezależnienie łańcucha dostaw od produktów wytwarzanych w Chinach i Indiach, szczególnie w zakresie baterii dużych pojemności dla przemysłu motoryzacyjnego.

Nowoczesność i innowacje w sercu Małopolski

Prezes MAN Truck & Bus SE, Alexander Vlaskamp, zwrócił uwagę na wsparcie ze strony polskiego rządu i samorządu przy kolejnych etapach rozbudowy fabryki.

Cytat Cieszymy się, że w tych ciężkich i skomplikowanych czasach możemy tutaj razem operować.

Zakład w Niepołomicach to jedno z najnowocześniejszych miejsc produkcji ciężarówek w Europie. W 2023 roku przeszedł gruntowną modernizację, za którą zapłacono ponad 95 milionów euro. Obecnie jest to zakład montażowy - główne podzespoły są dostarczane przez inne fabryki MAN lub zewnętrznych dostawców.