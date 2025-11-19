Wielki krok naprzód dla polskiej elektromobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek Electromobility Poland, spółki odpowiedzialnej za projekt pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera. To oznacza, że firma znalazła się na oficjalnej liście rankingowej i może otrzymać aż 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na budowę nowoczesnej fabryki w Jaworznie.

Prezentacja Izery / Piotr Molecki/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zielone światło dla polskiej Izery

Electromobility Poland od lat pracuje nad uruchomieniem produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Teraz, dzięki pozytywnej decyzji NFOŚiGW, spółka jest o krok bliżej do realizacji tego ambitnego celu. W ramach konkursu Instrumentu wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej, firma znalazła się w gronie wybranych projektów, które mają szansę na znaczące dofinansowanie. Oprócz Electromobility Poland, na liście rankingowej pojawiła się także firma PowerUp Hydro Tech.

Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie negocjacji warunków zaangażowania kapitałowego. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do podpisania ostatecznej umowy inwestycyjnej, która umożliwi wypłatę środków i rozpoczęcie budowy fabryki.

Kamień milowy dla polskiej motoryzacji

Prezes zarządu Electromobility Poland SA, Tomasz Kędzierski, nie kryje zadowolenia z decyzji Funduszu. Jak podkreśla, to bardzo ważny kamień milowy, który zapewnia finansowy fundament dla realizacji inwestycji. Spółka zabiegała o te środki przez wiele lat, a teraz otwierają się przed nią nowe możliwości. Podpisanie umowy inwestycyjnej pozwoli zakończyć proces montażu finansowego dla całego projektu.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Nowa umowa inwestycyjna umożliwi także zakończenie negocjacji dotyczących partnerstwa strategicznego z globalnym koncernem motoryzacyjnym. Szczegóły rozmów oraz nazwa potencjalnego partnera pozostają na razie tajemnicą.

Nowoczesny hub elektromobilności w Jaworznie

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego hubu elektromobilności oraz budowę zakładu produkcyjnego w Jaworznie. Electromobility Poland podkreśla, że pozytywna ocena Funduszu potwierdza solidność analiz stanowiących fundament koncepcji hubu produkcyjno-rozwojowego. Spółka zapewnia, że inwestycja będzie realizowana na rynkowych zasadach, przy jednoczesnym wsparciu polityki przemysłowej państwa.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest działanie w formule optymalnej zarówno z punktu widzenia komercyjnego sukcesu, jak i realizowania długofalowej strategii rozwoju sektora automotive w Polsce. Projekt ma przyczynić się do rozwoju krajowego przemysłu motoryzacyjnego, szczególnie w segmencie pojazdów elektrycznych.