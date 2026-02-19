Kiedy myślimy o najpiękniejszych mostach świata, przed oczami pojawiają się zazwyczaj monumentalne konstrukcje z Nowego Jorku, Paryża czy Londynu. Tymczasem najnowszy ranking magazynu „Time Out” zaskoczył wszystkich – na szczycie listy znalazł się Stari Most w Mostarze, w Bośni i Hercegowinie. To nie tylko architektoniczny klejnot, ale także symbol nadziei, pojednania i siły ludzkiego ducha.

Stari Most w Mostarze, Bośnia i Harcegowina / Shutterstock

Stari Most, czyli po prostu "Stary Most", rozciąga się nad turkusowymi wodami rzeki Neretwy, w samym sercu Mostaru. To miejsce, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, a różnorodne kultury splatają się w jedną. Most nie tylko łączy dwa brzegi miasta - łączy także ludzi, tradycje i historie, które przez wieki kształtowały to niezwykłe miejsce.

Zniszczenie

Pierwsze kamienie pod most położono już w połowie XVI wieku, w czasach, gdy Mostar był ważnym punktem na mapie Imperium Osmańskiego. Przez ponad 400 lat most był świadkiem codziennego życia mieszkańców, ale także burzliwych dziejów regionu. Z czasem stał się nie tylko praktyczną przeprawą, ale i symbolem współistnienia różnych kultur - muzułmańskiej, prawosławnej i katolickiej.

Niestety, w 1993 roku, podczas brutalnych walk w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, Stari Most został zniszczony.

Odbudowa

W 2001 roku rozpoczęła się odbudowa przeprawy. Prace trwały trzy lata i były prowadzone z niezwykłą pieczołowitością - wykorzystano tradycyjne techniki oraz oryginalne materiały, by most odzyskał swój dawny blask. W 2004 roku Stari Most znów połączył oba brzegi Neretwy, stając się symbolem pojednania i nowego początku dla Mostaru.

W 2005 roku UNESCO wpisało most i otaczającą go starówkę na listę światowego dziedzictwa.

Najpiękniejszy most świata według "Time Out"

W najnowszym rankingu magazynu "Time Out" Stari Most zdeklasował konkurencję z całego świata. Znalazł się na pierwszym miejscu przed takimi ikonami jak słynny Most Brookliński w Nowym Jorku. W zestawieniu doceniono nie tylko jego urodę i kunszt architektoniczny, ale przede wszystkim niezwykłą historię i symboliczne znaczenie.

