Ponad 8 milionów złotych będzie kosztować farma fotowoltaiczna budowana przy elektrociepłowni w Bielsku-Białej. Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 2,2 tys. ton rocznie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Spółka Tauron Ciepło podała, że instalacja fotowoltaiczna będzie miała moc około 3,58 MW. Została zlokalizowana w miejscu wyburzonych budynków starej elektrociepłowni.



Naszym celem strategicznym jest zazielenienie ciepłownictwa - z korzyścią dla mieszkańców i klientów. Farma fotowoltaiczna w Bielsku-Białej na terenie dawnej elektrociepłowni to przykład inwestycji, która łączy odnawialne źródła energii z energetyką konwencjonalną. To część projektu strategicznego, który zakłada wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji ciepła - poinformował prezes Tauron Ciepło Marcin Staniszewski.

Wytworzona na farmie energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby bielskiej elektrociepłowni, które są związane z technologią produkcji. Nadwyżka trafi do sieci. W przyszłości będzie ona zagospodarowywana w magazynie energii lub wykorzystana m.in. do podgrzewania wody sieciowej.



Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce.