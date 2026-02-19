Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał tytuł honorowego obywatela województwa łódzkiego podczas „AI Space Heroes” w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Drugi polski astronauta jest też honorowym obywatelem Łodzi.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Marian Zubrzycki / PAP

Dziękując za wyróżnienie astronauta powiedział, że stara się przekazać młodym ludziom, by budowali swoją przyszłość z ciekawością i wytrwałością, nie bojąc się zadawać pytań.

Polska misja kosmiczna pokazuje, że będąc Polakiem można również sięgać gwiazd. Można realizować tak ambitne marzenia jak misja kosmiczna. Ale przede wszystkim marzenia trzeba zamieniać w swoje cele, a później te cele realizować - podkreślał Slawosz Uznański-Wiśniewski.



Jako społeczność województwa łódzkiego czujemy się szczególnie związani z osiągnięciami pana Sławosza, bo sukces jednostki jest sukcesem wspólnoty. Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego jest wyrazem uznania i wdzięczności całej naszej wspólnoty za wkład w rozwój nauki, budowanie prestiżu województwa oraz promocją naszego regionu. Dziękuję, że pokazuje pan młozieży, że marzenia, nawet te sięgające gwiazd, można urzeczywistnić dzięki wiedzy, wytrwałości i konsekwentnej pracy - powiedziała Joanna Skrzydewska, marszałek województwa łódzkiego.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Fot. Marian Zubrzycki / PAP

We wprowadzeniu do "AI Space Heroes", spotkania edukacyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział kilkuset uczniom o przebiegu misji kosmicznej, w której uczestniczył. Zaprezentował fotografie i filmy z codziennego życia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.



Do czasu powrotu na Ziemię nie widziałem stacji z zewnątrz. Czekałem na ten jeden moment, kiedy oddokowaliśmy od stacji w drodze na Ziemię. Był taki moment, kiedy po odłączeniu się, przez pewien czas lecieliśmy nad stacją, wtedy z odległości kilkuset metrów mogłem zobaczyć ISS na własne oczy - wspominał Uznański-Wiśniewski, pokazując film prezentujący cały kosmiczny kompleks z góry.