Stolica Polski od lat zmaga się z plagą kradzieży samochodów, ale najnowsze dane Komendy Stołecznej Policji rzucają na ten problem nowe światło. W 2025 roku z warszawskich ulic zniknęło 1324 samochodów. Najwięcej z nich padło łupem złodziei na Ursynowie, a szczególną popularnością cieszyły się Toyoty.

Toyota to najczęściej kradziona marka samochodu w Warszawie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Z najnowszych statystyk policyjnych wynika, że Ursynów to obecnie najniebezpieczniejsza dzielnica Warszawy pod względem kradzieży aut. W 2025 roku właśnie tutaj zarejestrowano 140 przypadków kradzieży samochodów. Co ciekawe, aż 106 z nich to Toyoty - marka, która od kilku lat niezmiennie króluje wśród złodziejskich łupów.

Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajęły Bielany, gdzie skradziono 137 aut, z czego 80 to również Toyoty. Na trzecim miejscu uplasował się Targówek - 128 samochodów, w tym 74 Toyoty. Widać wyraźnie, że japońska marka stała się prawdziwym magnesem dla przestępców działających na stołecznych ulicach.

Statystyki

Analizując szczegółowe dane, można zauważyć, że problem kradzieży samochodów dotyka praktycznie każdej dzielnicy Warszawy. Oto jak prezentują się liczby dla pozostałych rejonów miasta:

Praga Południe - 126 skradzionych aut

Białołęka - 123

Wola - 97

Bemowo - 94

Wilanów - 81

Mokotów - 74

Wawer - 57

Żoliborz - 56 (85 proc. skradzionych aut to Toyoty)

Wesoła - 44

Włochy - 41

Śródmieście - 36

Ochota - 35

Praga Północ - 27

Ursus - 17

Rembertów - 11

Największy wzrost kradzieży aut w porównaniu z 2024 r. zanotowano w Śródmieściu (o 56 proc.), na Pradze-Północ (o 42 proc.) i na Woli (o 38,6 proc.). Wskaźnik ten najbardziej zmalał w Ursusie (o 48,5 proc.), w Wawrze (o 45,2 proc.) i na Białołęce (o 37 proc.).

Toyota - marka na celowniku

Dlaczego to właśnie Toyoty padają ofiarą złodziei najczęściej? Odpowiedź jest prosta - popularność. W samym 2024 roku w Polsce zarejestrowano ponad 111 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych tej marki. Tak ogromna liczba pojazdów na rynku sprawia, że popyt na części zamienne jest ogromny.

Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że walka z plagą kradzieży samochodów jest jednym z priorytetów. Jak podkreśla młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, w 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili szereg działań prewencyjnych i operacyjnych. Kontrolowano niestrzeżone parkingi, miejsca szczególnie zagrożone oraz tzw. dziuple, w których rozbierane są skradzione auta. Policjanci sprawdzali także legalność części samochodowych znajdujących się w warsztatach i punktach sprzedaży.