Prof. Dariusz Stola został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie na pięcioletnią kadencję. Stola był już szefem tej placówki w latach 2014-2019.

Stola kierował już muzeum w latach 2014-2019.

Dyrektora powołała ministra kultury Marta Cienkowska. Pięcioletnia kadencja rozpocznie się 1 marca. Dotychczasowy dyrektor instytucji Zygmunt Stępiński będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Prof. Stola zarządzał już instytucją w latach 2014-2019. W maju 2019 r. został ponownie wybrany na to stanowisko przez 15-osobową komisję konkursową. Mimo zwycięstwa ówczesny minister kultury Piotr Gliński nie powołał go na kolejną kadencję. W konsekwencji obowiązki dyrektora przejął dotychczasowy zastępca Stoli Zygmunt Stępiński, który później formalnie został dyrektorem placówki.

Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, a także książki: "Nadzieja i zagłada" (1995), "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, wraz z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, wraz z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, wraz z K. Persakiem) i podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka". W 2024 r. Stola odebrał z rąk ministry kultury Hanny Wróblewskiej oraz wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego nominację na przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

W wywiadzie dla PAP mówił: "Celem Muzeum POLIN jest opowiedzenie historii polskich Żydów w sposób jak najbardziej pełny i wiarygodny. I to wydaje mi się najlepszym sposobem na przeciwdziałanie antysemityzmowi. Uprzedzenia antyżydowskie często biorą się nie ze złej woli, ale z niewiedzy, albo wiedzy fałszywej (...). Dobra historia przeciwdziała wszystkim fałszywym uprzedzeniom".

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta m.st. Warszawy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.