Brytyjski gigant stawia na Polskę. Już w grudniu 2025 roku w Krakowie zostanie otwarte nowoczesne centrum wsparcia pracowników i globalnego biznesu Rolls-Royce’a. Firma planuje także kolejne inwestycje produkcyjne, które mogą zmienić polski rynek przemysłowy.

/ Shutterstock

Rolls-Royce otwiera centrum wsparcia w Krakowie.

Firma już zatrudniła 120 osób w nowej placówce.

Rolls-Royce planuje rozwój produkcji komponentów do silników Diesla i systemów napędowych w Polsce.

Rolls-Royce, światowy lider w sektorze obronnym, lotniczym, transportowym i energetycznym, już od lat współpracuje z polskimi firmami. Teraz firma wkracza w nowy etap - 4 grudnia 2025 roku zostanie otwarte Global Capability Centre w Krakowie. W nowej placówce już zatrudniono 120 osób, a liczba ta ma wzrosnąć wraz z rozwojem działalności.

Plany inwestycyjne i nowe miejsca pracy

Otwarcie centrum to dopiero początek. Rolls-Royce rozważa kolejne inwestycje w Polsce, w tym uruchomienie produkcji komponentów do silników Diesla oraz kompletnych systemów napędowych. Firma aktywnie poszukuje nowych partnerów biznesowych i lokalizacji pod przyszłe zakłady produkcyjne.

Dział Power Systems Rolls-Royce’a już teraz dostarcza silniki Diesla dla infrastruktury krytycznej w Polsce, w tym dla centrów danych. W 2024 roku firma zrealizowała dostawę dla dużego centrum danych pod Warszawą. Rosnący na całym świecie popyt na produkty przemysłu obronnego sprawia, że Polska staje się coraz ważniejszym punktem na mapie działalności firmy.

Nowe możliwości dla polskiego przemysłu

Rozwój działalności Rolls-Royce’a w Polsce to szansa na nowe miejsca pracy, transfer technologii oraz wzmocnienie pozycji naszego kraju jako ważnego partnera w globalnych łańcuchach dostaw. Firma podkreśla, że rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w energetyce i sektorze obronnym wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych i rozwoju lokalnych źródeł komponentów.