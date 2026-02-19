Już od lipca w Szwecji wejdzie w życie radykalna reforma dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich. Na początku roku rząd w Sztokholmie ogłosił powstanie pierwszych młodzieżowych zakładów karnych oraz obniżenie wieku odpowiedzialności karnej do 13 lat w przypadku najpoważniejszych przestępstw. Teraz ujawnił, jak będą wyglądać nowe placówki.

Szwedzki rząd wprowadza młodzieżowe zakłady karne i obniża wiek odpowiedzialności karnej do 13 lat / Shutterstock

Od lipca w Szwecji ruszają pierwsze młodzieżowe zakłady karne dla osób od 13. roku życia.

Dzieci będą przebywać w placówkach oddzielonych od dorosłych skazańców.

Maksymalny czas zamknięcia w celi dla młodzieży to jedenaście godzin w nocy.

Szwedzki rząd wprowadza zmiany, które już od lipca zrewolucjonizują podejście do nieletnich przestępców. Najpoważniejsze przestępstwa, takie jak morderstwo czy inne czyny o wysokiej karalności, będą skutkowały możliwością osadzenia w specjalnie dostosowanych zakładach karnych. Co istotne, wiek odpowiedzialności karnej zostanie obniżony do 13 lat.

Jak będą wyglądać młodzieżowe zakłady karne?

Od 3 lipca roku dzieci w wieku od 13 do 17 lat, które dopuściły się najcięższych przestępstw, będą mogły trafić do zakładów karnych. Reforma ma obowiązywać przez pięć lat - po tym czasie zostanie oceniona jej skuteczność i ewentualnie przedłużona.

Nowe placówki - których ma być osiem - powstaną m.in. w Kumla, Rosersbergu i Sagsjön, mają być całkowicie odrębne od zakładów dla dorosłych. Dzieci nie będą przebywać razem z dorosłymi więźniami i tylko w wyjątkowych przypadkach na oddziały trafią osoby w wieku 18-20 lat.

Ważnym elementem jest skrócenie czasu zamknięcia w celi - dzieci będą mogły być zamykane maksymalnie na jedenaście godzin w nocy (dla dorosłych ten czas to trzynaście godzin).

W zakładach karnych będą funkcjonować szkoły. Uczestnictwo w zajęciach będzie obowiązkowe.

Przepisy, dotyczące dzieci i młodzieży, mają być bardziej elastyczne w zakresie przepustek i warunkowego zwolnienia. Każdemu dziecku towarzyszyć ma specjalnie wyznaczony opiekun społeczny, który będzie wspierał je podczas pobytu w zakładzie i przy zwolnieniu.

Rząd zapewnia, że dzieci będą miały prawo do utrzymywania kontaktu z rodziną i bliskimi.

Według danych Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości, liczba przestępstw popełnianych przez osoby poniżej 15. roku życia podwoiła się w ostatniej dekadzie.