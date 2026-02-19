Nowe oszustwo wykorzystujące system BLIK. Jak ostrzega Rzecznik Finansowy, nie należy samodzielnie odsyłać środków po otrzymaniu niespodziewanego przelewu BLIK. Mogą nam grozić za to konsekwencje prawne.

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nowym oszustwem z wykorzystaniem systemu BLIK.

Oszuści wysyłają niespodziewany przelew BLIK na nasz numer telefonu, a potem kontaktuje się z nami rzekomy nadawca, prosząc o zwrot pieniędzy na inny numer lub konto.

Jak powinniśmy się zachować w takim przypadku? Dowiesz się z tego tekstu.

Nieświadomie możemy brać udział w przestępstwie

Schemat działania oszustów jest prosty. Niespodziewanie na nasz numer telefonu dostajemy przelew BLIK. Następnie z odbiorcą kontaktuje się rzekomy nadawca, tłumacząc, że doszło do pomyłki i prosi o zwrot środków. Podaje inny numer telefonu lub rachunek bankowy.

Jak wyjaśnia urząd, w ten sposób odbiorca może nieświadomie brać udział w przestępstwie. Oszuści publikują bowiem wcześniej fikcyjne ogłoszenia sprzedaży, a zainteresowanym proponują płatność BLIKIEM na numer telefonu. W rzeczywistości wskazują numer przypadkowej osoby. Kupujący jest przekonany, że wysyła pieniądze sprzedawcy.

Osobie, która dostała taki przypadkowy przelew i odeśle pieniądze oszustom, mogą grozić konsekwencje prawne. Może zostać wezwana do składania wyjaśnień na policji lub w prokuraturze.

Rzekomo pomyłkowy przelew BLIK - co zrobić?

Co robić, jeśli dostaniemy przelew BLIK-iem, którego się nie spodziewamy? Rzecznik Finansowy podkreśla, że nie należy samodzielnie zwracać otrzymanego przelewu, zwłaszcza na inne wskazane konto. W przypadku omyłkowego przelewu należy poprosić nadawcę o kontakt z jego bankiem. To bank powinien formalnie wystąpić do odbiorcy o zwrot środków.

Zastosowanie procedury bankowej pozwala zachować anonimowość i przekazać pieniądze na specjalny rachunek techniczny, bez ryzyka udziału w nielegalnym transferze czy ujawniania danych osobowych osobom trzecim. Odbiorca omyłkowego przelewu nie ponosi przy tym kosztów zwrotu.

Urząd apeluje również, by nie ulegać presji ani groźbom ze strony rzekomych nadawców. Niezależnie od argumentacji rozmówcy, to osoba, która wykonała błędny przelew, powinna zgłosić sprawę do swojego banku i uruchomić oficjalną procedurę odzyskania środków.