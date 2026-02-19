Dobra wiadomość dla fanów słynnego "Orła z Wisły"! Historia Adama Małysza, niekwestionowanej ikony polskich skoków narciarskich, zostanie przeniesiona na wielki ekran. Premiera filmu planowana jest na 2027 rok.
- Powstaje film "Adam" o legendzie polskich skoków narciarskich, Adamie Małyszu.
- Głównego bohatera zagra Bartłomiej Deklewa.
Reżyserem filmu "Adam" jest Tomasz Matuszczak. Głównego bohatera zagra Bartłomiej Deklewa, znany m.in. z serialu "Absolutni debiutanci".
To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej - mówi reżyser filmu o Adamie Małyszu. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych - zapowiada.
Zdjęcia do "Adama" już się rozpoczęły i realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle. Film ma pokazać początek drogi Małysza.
"To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością - nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym" - wyjaśniają twórcy w oficjalnym komunikacie.
Kogo oprócz Bartłomieja Deklewy zobaczymy na ekranie? Jak ujawniono, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.
Głos ws. filmu inspirowanego jego życiem zabrał również sam Adam Małysz. Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia - stwierdził legendarny skoczek. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie - dodał.
Film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films.