Dobra wiadomość dla fanów słynnego "Orła z Wisły"! Historia Adama Małysza, niekwestionowanej ikony polskich skoków narciarskich, zostanie przeniesiona na wielki ekran. Premiera filmu planowana jest na 2027 rok.

  • Powstaje film "Adam" o legendzie polskich skoków narciarskich, Adamie Małyszu.
  • Głównego bohatera zagra Bartłomiej Deklewa.
Reżyserem filmu "Adam" jest Tomasz Matuszczak. Głównego bohatera zagra Bartłomiej Deklewa, znany m.in. z serialu "Absolutni debiutanci". 

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej - mówi reżyser filmu o Adamie Małyszu. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych - zapowiada. 

Kot, Czop i Koślik w obsadzie

Zdjęcia do "Adama" już się rozpoczęły i realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle. Film ma pokazać początek drogi Małysza. 

"To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością - nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym" - wyjaśniają twórcy w oficjalnym komunikacie.  

Kogo oprócz Bartłomieja Deklewy zobaczymy na ekranie? Jak ujawniono, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała. 

"Presja, wyzwania, chwile samotności". Adam Małysz o życiu skoczka

Głos ws. filmu inspirowanego jego życiem zabrał również sam Adam Małysz. Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia - stwierdził legendarny skoczek. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie - dodał. 

Film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films. 

