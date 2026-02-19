Władze Sopotu zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia nowych przejść dla pieszych na Alei Niepodległości. Każdy Sopocianin, bez względu na wiek, będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat planowanych zmian w infrastrukturze drogowej. Konsultacje potrwają od 9 do 25 marca 2026 roku.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Aleja Niepodległości to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Sopocie.

Władze miasta zwracają uwagę na problem przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, co stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Cytat Niestety, obserwujemy, że część osób przechodzi przez Aleję Niepodległości w miejscach do tego nieprzeznaczonych, narażając siebie i innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwo. Razem z policją, strażą miejską i Zarządem Dróg i Zieleni przeanalizowaliśmy te sytuacje i postanowiliśmy zaproponować mieszkańcom trzy lokalizacje przejść dla pieszych. Chcemy zapytać Sopocian, które przejścia byłyby dla nich najbardziej odpowiednie ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności. Głos mieszkańców jest dla nas kluczowy przy projektowaniu zmian w przestrzeni miejskiej, dlatego zachęcam wszystkich do wyrażenia swojej opinii w ankiecie Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu

/ Materiały prasowe

Trzy lokalizacje do wyboru

Propozycje nowych przejść dla pieszych dotyczą trzech punktów na mapie Sopotu:

w okolicy budynku przy Al. Niepodległości 697,

przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego,

przy skrzyżowaniu z ul. Goyki.

/ Materiały prasowe

Dodatkowo, w tych miejscach mają powstać lewo- i prawoskręty, które mają usprawnić ruch. Przy Lidlu planowany jest skręt w stronę Gdańska, przy ul. Wybickiego w stronę Gdyni, a przy ul. Goyki w stronę Gdańska.

W przypadku ul. Goyki, takie rozwiązanie miałoby również odciążyć skrzyżowanie z ulicą Malczewskiego.

/ Materiały prasowe

Jak oddać głos?

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na każdą z trzech lokalizacji, wybierając odpowiedź „TAK” lub „NIE”.

Głosowanie odbędzie się na dwa sposoby:

1. Formularz papierowy – ankieta zostanie dołączona do marcowego wydania bezpłatnego informatora miejskiego „Przepis na Sopot”, który trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców. Formularz będzie można także znaleźć w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w punktach dystrybucji na terenie miasta. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do specjalnej urny ustawionej przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miasta.

2. Aplikacja Karty Sopockiej – osoby posiadające Kartę Sopocką będą mogły oddać głos elektronicznie, korzystając z aplikacji mobilnej.



W konsultacjach nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Zależy nam na opinii każdego Sopocianina i każdej Sopocianki, zarówno dorosłych, uczniów, jak i osób starszych, dla których skrócenie drogi do celu jest szczególnie istotne – zaznacza Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu.

Konsultacje potrwają od 9 do 25 marca 2026 roku.