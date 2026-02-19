Władze Sopotu zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia nowych przejść dla pieszych na Alei Niepodległości. Każdy Sopocianin, bez względu na wiek, będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat planowanych zmian w infrastrukturze drogowej. Konsultacje potrwają od 9 do 25 marca 2026 roku.
Aleja Niepodległości to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Sopocie.
Władze miasta zwracają uwagę na problem przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, co stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.
Propozycje nowych przejść dla pieszych dotyczą trzech punktów na mapie Sopotu:
- w okolicy budynku przy Al. Niepodległości 697,
- przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego,
- przy skrzyżowaniu z ul. Goyki.
Dodatkowo, w tych miejscach mają powstać lewo- i prawoskręty, które mają usprawnić ruch. Przy Lidlu planowany jest skręt w stronę Gdańska, przy ul. Wybickiego w stronę Gdyni, a przy ul. Goyki w stronę Gdańska.
W przypadku ul. Goyki, takie rozwiązanie miałoby również odciążyć skrzyżowanie z ulicą Malczewskiego.
Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na każdą z trzech lokalizacji, wybierając odpowiedź „TAK” lub „NIE”.
Głosowanie odbędzie się na dwa sposoby:
1. Formularz papierowy – ankieta zostanie dołączona do marcowego wydania bezpłatnego informatora miejskiego „Przepis na Sopot”, który trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców. Formularz będzie można także znaleźć w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w punktach dystrybucji na terenie miasta. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do specjalnej urny ustawionej przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miasta.
2. Aplikacja Karty Sopockiej – osoby posiadające Kartę Sopocką będą mogły oddać głos elektronicznie, korzystając z aplikacji mobilnej.
W konsultacjach nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Zależy nam na opinii każdego Sopocianina i każdej Sopocianki, zarówno dorosłych, uczniów, jak i osób starszych, dla których skrócenie drogi do celu jest szczególnie istotne – zaznacza Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu.
Konsultacje potrwają od 9 do 25 marca 2026 roku.