W powiecie jeleniogórskim (woj. dolnośląskie) doszło dziś do dwóch pożarów - w wyniku pierwszego z nich konieczna była ewakuacja mieszkańców kamienicy w Jeleniej Górze. Ogień pojawił się też w pensjonacie w Karpaczu. Jedna osoba została poszkodowana.

Pożar poddasza kamienicy w Jeleniej Górze. Zdjęcie udostępnił profil Dolnośląskie Alarmowo / Dolnośląskie Alarmowo /

Ogień na poddaszu kamienicy przy ulicy Wincentego Pola w Jeleniej Górze widać na zdjęciach opublikowanych przez profil Dolnośląskie Alarmowo na Facebooku. Ewakuowano 12 osób w tym troje dzieci.

Oficer dyżurny ze stanowiska kierowania straży pożarnej przekazał w rozmowie z RMF FM, że do szpitala na badania skierowano trzy osoby w tym dwoje dzieci.

Pożar pensjonatu w Karpaczu

Do pożaru doszło też w Karpaczu. Tam zapalił się pensjonat. Ewakuowano osiem osób. Jedna osoba została poszkodowana.

W obu miejscach trwają działania strażaków.









