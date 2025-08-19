Ed Sheeran ponownie odwiedził Polskę, a jego wizyta we Wrocławiu na długo zapadnie w pamięci fanów. Brytyjski artysta nie tylko dał koncert na Tarczyński Arena, ale także zaskoczył wyjątkowym nagraniem na dachu z widokiem na Katedrę św. Jana Chrzciciela oraz spontaniczną przejażdżką rowerem po wrocławskim rynku.

Ed Sheeran zaskoczył Wrocław / Shutterstock

Ed Sheeran od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce i regularnie występuje przed tutejszą publicznością. Ostatni weekend spędził we Wrocławiu, gdzie nie tylko zachwycił fanów podczas koncertu na Tarczyński Arena, ale również podzielił się wyjątkowym nagraniem w mediach społecznościowych.

Na Instagramie artysty pojawiło się wideo, na którym wykonuje akustyczną wersję utworu "A Little More" z nadchodzącej płyty "Play". W tle nagrania widać panoramę Wrocławia z charakterystyczną Katedrą św. Jana Chrzciciela.

Publikacja nagrania spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wrocławskich fanów, którzy w komentarzach dziękowali Sheeranowi za kolejną wizytę w Polsce i wyjątkowy występ.

Niektórzy zachęcali artystę do zorganizowania koncertu na dachu lub nagrania akustycznego albumu w podobnej scenerii. Pojawiły się także propozycje, by Sheeran spróbował swoich sił w śpiewaniu po polsku - fani liczą, że artysta, znany z otwartości na prośby publiczności, podejmie to wyzwanie.

To nie koniec niespodzianek. W trakcie pobytu we Wrocławiu Ed Sheeran wybrał się na rowerową przejażdżkę po Placu Solnym i rynku, towarzysząc polskiemu tiktokerowi Łatwogangowi. Nagranie z tej eskapady szybko stało się hitem internetu.

Wizyta Eda Sheerana we Wrocławiu po raz kolejny pokazała, jak bliski jest mu kontakt z polską publicznością i jak chętnie wraca do naszego kraju.

Instagram Rolka

Ed Sheeran - jeden ze słynniejszych piosenkarzy współczesnej sceny

Ed Sheeran to brytyjski piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, jeden z najpopularniejszych artystów współczesnej sceny muzycznej. Urodził się 17 lutego 1991 roku w Halifax w Anglii. Zasłynął dzięki takim przebojom jak "Shape of You", "Thinking Out Loud", "Perfect" czy "Photograph". Jego albumy wielokrotnie zdobywały szczyty list przebojów na całym świecie, a sam artysta jest laureatem licznych nagród, w tym Grammy.

Sheeran znany jest z charakterystycznego stylu łączącego pop, folk i R&B, a także z niezwykłej umiejętności nawiązywania kontaktu z publicznością podczas koncertów. W Polsce cieszy się ogromną popularnością i regularnie występuje na największych scenach, przyciągając tłumy fanów.

W ostatnich latach Ed Sheeran wielokrotnie odwiedzał Polskę, a jego koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy widzów. Artysta aktywnie udziela się również w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się kulisami swojej twórczości i życia prywatnego.