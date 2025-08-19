W sercu Polski, na terenach po kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, powstanie największe i najgłębsze sztuczne jezioro w kraju. Inwestycja ma przyciągnąć żeglarzy, miłośników sportów wodnych oraz turystów z całej Polski i Europy. Projekt zakłada stworzenie ogromnej plaży, przystani jachtowej oraz licznych atrakcji rekreacyjnych, które mają tchnąć nowe życie w poprzemysłowy krajobraz regionu.

Lustro wody bełchatowskiego jeziora będzie miało powierzchnię ok. 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 m. czyli o ok. 70 metrów więcej niż głębokość jeziora Hańcza, fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna / Materiały prasowe

Jezioro większe i głębsze niż Hańcza

Tereny, na których dziś funkcjonują odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, już wkrótce przejdą spektakularną metamorfozę. Po zakończeniu wydobycia węgla, które w Polu Bełchatów planowane jest na 2026 rok, a w Polu Szczerców najpóźniej do 2038 roku, miejsce to przekształci się w kompleks rekreacyjno-turystyczny na niespotykaną dotąd skalę. Polska Grupa Energetyczna od lat zapowiada, że bełchatowskie wyrobiska staną się "bełchatowskimi Mazurami", nowym centrum wypoczynku i sportów wodnych.



W Polu Bełchatów - jednym z dwóch pól wydobywczych Kopalni Bełchatów, już od kilku lat prowadzone są prace mające na celu przygotowanie terenu kopalni do jego docelowej rekultywacji w kierunku wodnym. W Kompleksie Bełchatów tereny pogórnicze kształtowane są z myślą o stworzeniu tu w przyszłości dwóch, najgłębszych w Polsce jezior, które na końcowym etapie rekultywacji połączone zostaną w jeden duży zbiornik. Lustro wody bełchatowskiego jeziora będzie miało powierzchnię ok. 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 m. czyli o ok. 70 metrów więcej niż głębokość jeziora Hańcza - podkreślał w komunikacie z 2023 roku Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tak imponujące parametry sprawią, że nowy akwen stanie się wyjątkowym miejscem dla żeglarzy, nurków oraz amatorów innych sportów wodnych.

Plaże, przystanie i atrakcje wokół jeziora

Wokół sztucznego jeziora powstaną szerokie plaże, przystań jachtowa oraz liczne atrakcje dla turystów. Prace przygotowawcze już trwają - zakończono formowanie linii brzegowej od wschodniej strony oraz przygotowano tereny pod przyszłą plażę. W kolejnych etapach przewidziano łagodzenie i umacnianie skarp, a następnie stopniowe wypełnianie wyrobisk wodą. Proces ten będzie polegał na ograniczaniu odwodnienia i kierowaniu do wyrobiska wód głębinowych oraz powierzchniowych.



Dwa jeziora połączone w jeden wielki akwen?

Docelowo na terenie kompleksu Bełchatów mają powstać dwa ogromne jeziora - w miejscu obecnych odkrywek Pola Bełchatów i Pola Szczerców. W przyszłości planowane jest ich połączenie w jeden wielki zbiornik wodny, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność regionu. Prace rekultywacyjne są już prowadzone, a wypełnianie wodą rozpocznie się po zakończeniu wydobycia węgla i odpowiednim przygotowaniu terenu.

Nowoczesność i ekologia - jezioro obok elektrowni jądrowej?

W kontekście przyszłości Bełchatowa coraz częściej pojawiają się także plany budowy drugiej elektrowni jądrowej w sąsiedztwie obecnej elektrowni konwencjonalnej, która ma działać do 2036 roku. Jeśli rząd zdecyduje się na tę lokalizację, w regionie mogą funkcjonować obok siebie nowoczesna elektrownia jądrowa oraz największe sztuczne jezioro w Polsce, co uczyni Bełchatów jednym z najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych miejsc w kraju.

Transformacja terenów pogórniczych w Bełchatowie to nie tylko szansa na rozwój turystyki, ale także na poprawę jakości życia mieszkańców i stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ma szansę stać się wzorem dla innych regionów Polski, pokazując, jak poprzemysłowe tereny mogą zyskać drugie życie i stać się magnesem dla turystów z całego kraju.