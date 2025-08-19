W sercu Polski, na terenach po kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, powstanie największe i najgłębsze sztuczne jezioro w kraju. Inwestycja ma przyciągnąć żeglarzy, miłośników sportów wodnych oraz turystów z całej Polski i Europy. Projekt zakłada stworzenie ogromnej plaży, przystani jachtowej oraz licznych atrakcji rekreacyjnych, które mają tchnąć nowe życie w poprzemysłowy krajobraz regionu.
Tereny, na których dziś funkcjonują odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, już wkrótce przejdą spektakularną metamorfozę. Po zakończeniu wydobycia węgla, które w Polu Bełchatów planowane jest na 2026 rok, a w Polu Szczerców najpóźniej do 2038 roku, miejsce to przekształci się w kompleks rekreacyjno-turystyczny na niespotykaną dotąd skalę. Polska Grupa Energetyczna od lat zapowiada, że bełchatowskie wyrobiska staną się "bełchatowskimi Mazurami", nowym centrum wypoczynku i sportów wodnych.
W Polu Bełchatów - jednym z dwóch pól wydobywczych Kopalni Bełchatów, już od kilku lat prowadzone są prace mające na celu przygotowanie terenu kopalni do jego docelowej rekultywacji w kierunku wodnym. W Kompleksie Bełchatów tereny pogórnicze kształtowane są z myślą o stworzeniu tu w przyszłości dwóch, najgłębszych w Polsce jezior, które na końcowym etapie rekultywacji połączone zostaną w jeden duży zbiornik. Lustro wody bełchatowskiego jeziora będzie miało powierzchnię ok. 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 m. czyli o ok. 70 metrów więcej niż głębokość jeziora Hańcza - podkreślał w komunikacie z 2023 roku Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Tak imponujące parametry sprawią, że nowy akwen stanie się wyjątkowym miejscem dla żeglarzy, nurków oraz amatorów innych sportów wodnych.
Wokół sztucznego jeziora powstaną szerokie plaże, przystań jachtowa oraz liczne atrakcje dla turystów. Prace przygotowawcze już trwają - zakończono formowanie linii brzegowej od wschodniej strony oraz przygotowano tereny pod przyszłą plażę. W kolejnych etapach przewidziano łagodzenie i umacnianie skarp, a następnie stopniowe wypełnianie wyrobisk wodą. Proces ten będzie polegał na ograniczaniu odwodnienia i kierowaniu do wyrobiska wód głębinowych oraz powierzchniowych.
Docelowo na terenie kompleksu Bełchatów mają powstać dwa ogromne jeziora - w miejscu obecnych odkrywek Pola Bełchatów i Pola Szczerców. W przyszłości planowane jest ich połączenie w jeden wielki zbiornik wodny, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność regionu. Prace rekultywacyjne są już prowadzone, a wypełnianie wodą rozpocznie się po zakończeniu wydobycia węgla i odpowiednim przygotowaniu terenu.
W kontekście przyszłości Bełchatowa coraz częściej pojawiają się także plany budowy drugiej elektrowni jądrowej w sąsiedztwie obecnej elektrowni konwencjonalnej, która ma działać do 2036 roku. Jeśli rząd zdecyduje się na tę lokalizację, w regionie mogą funkcjonować obok siebie nowoczesna elektrownia jądrowa oraz największe sztuczne jezioro w Polsce, co uczyni Bełchatów jednym z najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych miejsc w kraju.
Transformacja terenów pogórniczych w Bełchatowie to nie tylko szansa na rozwój turystyki, ale także na poprawę jakości życia mieszkańców i stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ma szansę stać się wzorem dla innych regionów Polski, pokazując, jak poprzemysłowe tereny mogą zyskać drugie życie i stać się magnesem dla turystów z całego kraju.