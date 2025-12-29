​Po śmierci Brigitte Bardot jej fani składają kwiaty w Saint-Tropez, w okolicy rezydencji aktorki La Madrague. W wywiadach prasowych Bardot mówiła, że chce być pochowana na terenie swojej posiadłości, jednak o szczegółach pogrzebu gwiazdy dotąd nie poinformowano.

Dom Brigitte Bardot w Saint-Tropez / Frederic Dides / East News

Pierwsze kwiaty pojawiły się przy drodze prowadzącej do domu Bardot krótko po informacji o śmierci aktorki. Od tego czasu mieszkańcy Saint-Tropez, ale i przyjezdni przybywali tam, by złożyć ostatni hołd zmarłej gwieździe. Składali kwiaty, zapalali świece, zostawiali zdjęcia aktorki i pluszowe zabawki. To spontaniczne miejsce pamięci powstało przy metalowej barierce niedaleko domu Bardot.

W mediach zauważa się, że znaki pamięci nie są liczne, bo zimą, poza sezonem, w Saint-Tropez nie przebywa wielu ludzi. Jedna z mieszkanek - Julia Gangotena - powiedziała telewizji BFMTV, że pobiegła pod dom Bardot, by złożyć białą różę przed bramą wjazdową posiadłości, zanim policja nie odgrodziła drogi do rezydencji.

Wjazd do posiadłości Brigitte Bardot /East News





La Madrague - posiadłość Brigitte Bardot w Saint-Tropez

Bardot mieszkała w posiadłości położonej nad brzegiem morza, którą kupiła w 1958 roku, gdy stała się już znana. Aktorka przyjeżdżała do Saint-Tropez na wakacje od dzieciństwa. Jej decyzja, by się tam osiedlić, przyczyniła się do popularności miejscowości, która dziś jest znanym kurortem turystycznym.



Władze Saint-Tropez w oświadczeniu po śmierci Bardot zapewniły, że mieszkańcy "zachowają w pamięci" gwiazdę jako "jedną z nich".

Rezydencja Bardot jest od 1992 roku częścią kapitału fundacji, którą aktorka założyła w 1986 roku, by prowadzić działalność na rzecz ochrony zwierząt. Dziś fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.