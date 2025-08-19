Polski alpinista zginął wskutek wypadku - przekazał we wtorek portal Swiss Info. Mężczyzna wpadł do szczeliny na lodowcu Monte Rosa w szwajcarskim kurorcie Zermatt.

Lodowiec Monte Rosa (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak informują szwajcarskie media, do tego tragicznego w skutkach wydarzenia doszło w niedzielę po południu.

Policja kantonu Valais przekazała, że o zdarzeniu powiadomiła para alpinistów, która usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny lodowca.

Mundurowym udało się zlokalizować telefony tych osób i przekazać informacje służbom ratowniczym.

34-letniego polskiego alpinistę udało się wydobyć z zagłębienia w lodzie. Udzielono mu pierwszej pomocy na miejscu wypadku, a następnie został przetransportowany do szpitala w Sion. Tam niestety zmarł w wyniku doznanych obrażeń.

Prokuratura w Valais wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.