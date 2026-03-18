PKP ogłosiło przetarg na modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Czernicy pod Wrocławiem. To właśnie tutaj kręcono jedną ze scen kultowej polskiej komedii „Sami swoi”. Inwestycja ma przywrócić obiektowi dawny blask i poprawić komfort podróżnych.

/ Urząd Gminy w Czernicy /

Niewielki, zaniedbany budynek przez lata służył mieszkańcom gminy, ale mało kto wie, że "zagrał" w jednej z najsłynniejszych polskich komedii. To właśnie tu filmowy Jaśko, czyli John Pawlak, wracał z Ameryki w scenie z filmu Sylwestra Chęcińskiego "Sami swoi" - informuje "Gazeta Wrocławska".

Zakres modernizacji

Planowana inwestycja obejmuje nie tylko remont samego budynku, ale także zagospodarowanie jego otoczenia. W ramach prac powstaną nowe miejsca parkingowe, oświetlenie, wiaty rowerowe oraz teren zielony w pobliżu stacji.

"Bardzo się cieszę, że moje ubiegłoroczne rozmowy i spotkania z dyrekcją PKP S.A. przełożyły się na konkretne działania. Dziękuję za współpracę i trzymam kciuki za pomyślne rozstrzygnięcie przetargu" – podkreśla Jarosław Jagielski, wójt gminy Czernica.



Dworzec w Czernicy to istotny węzeł przesiadkowy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Stacja obsługuje zarówno pociągi, jak i autobusy, ułatwiając codzienne podróże.

Zakończenie prac planowane jest na drugi lub trzeci kwartał 2027 roku. Po modernizacji dworzec ma stać się bardziej funkcjonalny i przyjazny dla pasażerów.