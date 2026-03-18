W Warszawie na Moście Średnicowym zatrzymał się popsuty pociąg. Ta sytuacja wywołała spore utrudnienia. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziło biuro prasowe PKP PLK.

Zepsuty pociąg to Intercity Niemcewicz z Terespola do Warszawy Zachodniej. Według informacji dostępnych na Portalu Pasażera, jego opóźnienie przekracza 140 minut.

"Stoimy na Moście Średnicowym. Nikt nie udziela żadnych informacji. Siedzimy zamknięci w pociągu, robi się duszno, ponieważ nic nie działa" - alarmowała w mailu wysłanym na fakty@rmf.fm słuchaczka RMF FM - pani Małgorzata.

W związku z awarią wszystkie składy przejeżdżające przez Warszawę są już opóźnione o kilkadziesiąt minut.

Koleje Mazowieckie na wielu trasach wprowadziły wzajemne honorowanie biletów z PKP Intercity.