Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem na terenie całego województwa dolnośląskiego wydał w poniedziałek IMGW. Na tym terenie obowiązuje też w poniedziałek ostrzeżenie przez upałem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według prognoz IMGW na terenie województwa dolnośląskiego w poniedziałek mogą wystąpić burze z gradem. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 25 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru - do 100 km/h - podał w komunikacie Instytut. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje na terenie wszystkich dolnośląskich powiatów od godz. 14:00 w poniedziałek do godz. 21:00 tego dnia.

Na terenie Dolnego Śląska do godz. 17:00 w poniedziałek nadal obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Temperatura w ciągu dnia może osiągnąć 33 stopnie Celsjusza.