Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z gabinetów lekarskich na warszawskiej Pradze Północ. Agresywna pacjentka zacisnęła stetoskop na szyi lekarza. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

36-latka była pacjentką przychodni na warszawskiej Pradze Północ. Na miejsce wezwano policjantów, bo zachowywała się agresywnie wobec lekarza.

Funkcjonariusze ustalili, że gdy lekarz odmówił zmiany zapisów w karcie pacjentki, kobieta zablokowała mu wyjście z gabinetu, a potem zaatakowała go i zacisnęła na jego szyi stetoskop. Medyk na szczęście zdołał się wyswobodzić.

Agresywna pacjentka została zatrzymana. Usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.

36-latce grozi do 3 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.