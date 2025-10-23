Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z gabinetów lekarskich na warszawskiej Pradze Północ. Agresywna pacjentka zacisnęła stetoskop na szyi lekarza. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia.

Zobacz również:

36-latka była pacjentką przychodni na warszawskiej Pradze Północ. Na miejsce wezwano policjantów, bo zachowywała się agresywnie wobec lekarza. 

Funkcjonariusze ustalili, że gdy lekarz odmówił zmiany zapisów w karcie pacjentki, kobieta zablokowała mu wyjście z gabinetu, a potem zaatakowała go i zacisnęła na jego szyi stetoskop. Medyk na szczęście zdołał się wyswobodzić.

Agresywna pacjentka została zatrzymana. Usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. 

36-latce grozi do 3 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Pijana kobieta zaatakowała ratowników. Pomagali jej teściowej