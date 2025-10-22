Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Trzy agresywne psy zaatakowały idącego chodnikiem chłopca. Pomógł mu kierowca, który tamtędy przejeżdżał. Psy zostały odłowione przez straż miejską. Ich właściciel stanie przed sądem.

Strażnicy miejscy odłowili agresywne psy. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Bogatyni trzy agresywne psy zaatakowały chłopca idącego chodnikiem.

Chłopiec próbował uciekać, ale psy go otoczyły i próbowały ugryźć. Pomógł mu kierowca, który był świadkiem zdarzenia.

Straż miejska szybko złapała psy i przewiozła je do Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt.

Aktualne informacje regionalne znajdziesz na RMF24.pl

Strażnicy miejscy z Bogatyni poinformowali o interwencji, którą przeprowadzili w miniony poniedziałek około godz. 18 w rejonie ul. Armii Krajowej. Zgłoszenie dotyczyło trzech agresywnych psów, które zaatakowały idącego chodnikiem chłopca.

Na nagraniu z monitoringu, które opublikowała straż miejska, widać jak w pewnym momencie z bocznej uliczki wypadają trzy średniej wielkości psy i ujadają na chłopca. Ten przechodzi na drugą stronę ulicy, czworonogi na chwile odpuszczają, ale potem biegną za swoją ofiarą. Stają się coraz bardziej agresywne, otaczają chłopca, próbują go ugryźć. Nieletni nie ma jak uciec, wciska się w ogrodzenie, psy podchodzą coraz bliżej.

Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta sytuacja, gdyby nie interwencja kierowcy, który tam wówczas przejeżdżał. Mężczyzna wyszedł z auta i przepędził zwierzęta.

Na miejsce niezwłocznie pojechał patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze odłowili agresywne psy, które w trybie interwencyjnym zostały przewiezione do Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt. Tam trafiły pod obserwację lekarza weterynarii.

Strażnicy ustalili również, kto jest właścicielem psów. Osoba ta odpowie przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu za popełnione wykroczenie wynikające z art. 77 kodeksu wykroczeń. Za "niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia" grozi kara grzywny, nagany lub ograniczenia wolności.

Strażnicy zwrócili się z prośbą do ewentualnych świadków zdarzenia lub osób pokrzywdzonych o zgłoszenie się do siedziby SM w Bogatyni (ul. Daszyńskiego 29)

"Chcielibyśmy, również zwrócić Państwa uwagę na zachowanie kierowcy samochodu osobowego, który narażając swoje zdrowie nie pozostał obojętny. Pod Pana adresem kierujemy wyrazy podziękowania za obywatelską postawę godną wielkiego uznania" - podkreślają strażnicy z Bogatyni.