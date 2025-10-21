Do 3 lat więzienia grozi 59-latce, która zaatakowała ratowników medycznych w Gdańsku. Napastniczka była pijana. Obrażała medyków, szarpała ich i rzucała w nich przedmiotami.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policja informuje, że atak na ratowników miał miejsce w jednym z mieszkań w gdańskiej dzielnicy Siedlce. 59-latka utrudniała ratownikom udzielenie pomocy swojej teściowej.

Jak ustalili funkcjonariusze, ratownicy medyczni byli obrażani, kopani, szarpani i obrzucani przedmiotami. Badanie wykazało, że napastniczka była pijana. Kobieta miała w organizmie 2,5 promila alkoholu.

Po wytrzeźwieniu 59-latka usłyszała 6 zarzutów. Odpowie m.in. za znieważenie ratowników medycznych, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz zmuszanie ich do zaniechania udzielania pomocy medycznej innej osobie.

59-letniej napastniczce grożą nawet 3 lata więzienia.