Tragiczny wypadek na Podkarpaciu! Nie żyją 3 osoby, w tym 12-letnie dziecko. Sprawcą był pijany kierowca autolawety.

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 21:00 w miejscowości Grochowe (woj. podkarpackie).

Nie żyją 3 osoby - w tym 12-letnie dziecko.

Policjanci, jadąc drogą powiatową, zauważyli przed sobą kierującego auto-lawetą, który jechał środkiem jezdni. Przy próbie zatrzymania tego pojazdu do kontroli, kierujący pojazdem podjął próbę ucieczki, gdzie po przejechaniu kilkuset metrów wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Seat Toledo - przekazała RMF FM podkomisarz Bernadetta Krawczyk z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Niestety w wyniku tego wypadku, trzy osoby jadące autem osobowym zginęły na miejscu - 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak, 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Wiadomo, że kierujący autolawetą był nietrzeźwy. 34-latek miał prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu

Na miejscu są służby, które wyjaśniają dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

