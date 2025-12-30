Dwie osoby ucierpiały w nocnym pożarze bloku w podwarszawskim Wołominie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 40 strażaków.

Wykorzystano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował do szpitala jednego z rannych.

Przyczyny pożaru wyjaśni mazowiecka policja.

Dzisiaj na miejscu ma pracować biegły z zakresu pożarnictwa.