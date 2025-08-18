W Dywitach między Olsztynem a Dobrym Miastem (woj. warmińsko-mazurskie) auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Wszyscy podróżujący osobówką trafili do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga krajowa nr 51 była zablokowana.

Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Cztery osoby w szpitalu / Facebook Gmina Dywity / Shutterstock

Do wypadku doszło na rogatkach Dywit na trasie między Olsztynem a Dobrym Miastem (Warmińsko-Mazurskie).

Osobowe renault, którym podróżowało dwoje dorosłych i dwoje nastolatków, z nieustalonych przyczyn zjechało na przeciwny pas i zderzyło się z prawidłowo jadącą ciężarówką.

Zdjęcia udostępnione w portalu społecznościowym przez gminę Dywity pokazują, że auto osobowe zostało całkowicie zgniecione, strażacy musieli rozcinać pojazd, by wydostać podróżujących nim ludzi.

Na miejscu lądował helikopter LPR. Wszyscy podróżujący osobówką trafili do szpitala.

Wyznaczono objazd

Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji powiedział, że samochody osobowe mogą objechać miejsce wypadku, jadąc od Dywit przez Różnowo i Rozgity do Spręcowa lub od Spręcowa tą samą trasą.

Drugi z objazdów prowadzi przez Dywity - Różnowo - Gady - Tuławki i Sętal.

Droga może być zablokowana 3-4 godziny - powiedział Wilczewski.

Nie wiadomo, czy autem osobowym podróżowała rodzina. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało, ale samochód ten wypadł z drogi i służby muszą go wyciągnąć.