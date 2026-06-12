W sobotę 13 czerwca w Warszawie odbędzie się Parada Równości. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter - to już 25. raz, kiedy uczestnicy i uczestniczki przejdą ulicami stolicy, manifestując poparcie dla praw osób LBTQ+, równości i tolerancji.

W sobotę 13 czerwca w Warszawie odbędzie się Parada Równości (zdjęcie z 2024 roku) / Paweł Supernak / PAP

Tegoroczna Parada Równości w Warszawie odbędzie się 13 czerwca i będzie jubileuszową, 25. edycją wydarzenia.

W poniższym artykule znajdziesz szczegóły dotyczące wydarzenia.

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Parada Równości od 2001 roku gromadzi w Warszawie osoby domagające się równouprawnienia mniejszości LGBTQ+, sprzeciwiające się homofobii oraz dyskryminacji ze względu na tożsamość seksualną oraz płciową. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja "Parada Równości", która od 2011 roku odpowiada za przygotowanie największego marszu równości w kraju.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma jubileuszowy charakter - to już 25. raz, kiedy uczestnicy i uczestniczki przejdą ulicami stolicy, manifestując poparcie dla praw osób LBTQ+, równości i tolerancji.

Miasteczko Równości - serce wydarzenia

Jak informują organizatorzy, wszystko rozpocznie się jeszcze przed południem - od godziny 11:00 w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki działać będzie Miasteczko Równości.

To otwarta przestrzeń spotkań, edukacji i wspólnego świętowania różnorodności. Na uczestników czekają stoiska organizacji społecznych, partnerów i inicjatyw wspierających prawa człowieka, zdrowie psychiczne oraz działania edukacyjne. W programie przewidziano m.in. działania artystyczne, strefy relaksu, animacje, koncerty, sety DJ-skie oraz spotkania z aktywistami.

Marsz przez centrum Warszawy

Oficjalny start Parady Równości zaplanowano na godzinę 14:00. Uczestnicy wyruszą z ulicy Świętokrzyskiej, przechodząc następnie ulicami: Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, Marszałkowską i Świętokrzyską.

Organizatorzy podkreślają, że kluczowymi punktami na trasie tegorocznej Parady Równości są Plac Bankowy, a także ul. Krakowskie Przedmieście, gdzie pod Pałacem Prezydenckim odczytane zostaną postulaty społeczności LGBTQ+.

Po zakończeniu marszu, około godziny 16:00, uczestnicy wrócą ul. Świętokrzyską do Miasteczka Równości, gdzie będą kontynuowane występy artystyczne. Będzie ono otwarte do godz. 21:00.

"Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej" - czytamy na stronie wydarzenia.

Trasa tegorocznej Parady Równości / Materiały prasowe

Na czym polega Parada Równości?

Parada Równości to pokojowy marsz, którego celem jest zwrócenie uwagi na prawa osób LGBTQ+. To manifestacja solidarności, akceptacji i walki z dyskryminacją. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają, że równość i szacunek należą się każdemu, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia czy wyznania.

Postulaty Parady Równości

Organizatorzy podkreślają, że Parada Równości przechodzi ulicami Warszawy "walcząc o równość nie tylko społeczności LGBTQ+, ale też wszystkich mniejszości". Lista postulatów wygląda następująco: