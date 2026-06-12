W sobotę 13 czerwca w Warszawie odbędzie się Parada Równości. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter - to już 25. raz, kiedy uczestnicy i uczestniczki przejdą ulicami stolicy, manifestując poparcie dla praw osób LBTQ+, równości i tolerancji.
- Tegoroczna Parada Równości w Warszawie odbędzie się 13 czerwca i będzie jubileuszową, 25. edycją wydarzenia.
- W poniższym artykule znajdziesz szczegóły dotyczące wydarzenia.
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Parada Równości od 2001 roku gromadzi w Warszawie osoby domagające się równouprawnienia mniejszości LGBTQ+, sprzeciwiające się homofobii oraz dyskryminacji ze względu na tożsamość seksualną oraz płciową. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja "Parada Równości", która od 2011 roku odpowiada za przygotowanie największego marszu równości w kraju.
Tegoroczna edycja wydarzenia ma jubileuszowy charakter - to już 25. raz, kiedy uczestnicy i uczestniczki przejdą ulicami stolicy, manifestując poparcie dla praw osób LBTQ+, równości i tolerancji.
Jak informują organizatorzy, wszystko rozpocznie się jeszcze przed południem - od godziny 11:00 w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki działać będzie Miasteczko Równości.
To otwarta przestrzeń spotkań, edukacji i wspólnego świętowania różnorodności. Na uczestników czekają stoiska organizacji społecznych, partnerów i inicjatyw wspierających prawa człowieka, zdrowie psychiczne oraz działania edukacyjne. W programie przewidziano m.in. działania artystyczne, strefy relaksu, animacje, koncerty, sety DJ-skie oraz spotkania z aktywistami.
Oficjalny start Parady Równości zaplanowano na godzinę 14:00. Uczestnicy wyruszą z ulicy Świętokrzyskiej, przechodząc następnie ulicami: Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, Marszałkowską i Świętokrzyską.
Organizatorzy podkreślają, że kluczowymi punktami na trasie tegorocznej Parady Równości są Plac Bankowy, a także ul. Krakowskie Przedmieście, gdzie pod Pałacem Prezydenckim odczytane zostaną postulaty społeczności LGBTQ+.
Po zakończeniu marszu, około godziny 16:00, uczestnicy wrócą ul. Świętokrzyską do Miasteczka Równości, gdzie będą kontynuowane występy artystyczne. Będzie ono otwarte do godz. 21:00.
"Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej" - czytamy na stronie wydarzenia.
Parada Równości to pokojowy marsz, którego celem jest zwrócenie uwagi na prawa osób LGBTQ+. To manifestacja solidarności, akceptacji i walki z dyskryminacją. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają, że równość i szacunek należą się każdemu, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia czy wyznania.
Organizatorzy podkreślają, że Parada Równości przechodzi ulicami Warszawy "walcząc o równość nie tylko społeczności LGBTQ+, ale też wszystkich mniejszości". Lista postulatów wygląda następująco:
- ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem - "państwo ma obowiązek prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej obejmującej wszystkie grupy mniejszościowe, by zapewnić ochronę przed dyskryminacją i wykluczeniem";
- prawa osób transpłciowych - "przepisy muszą ułatwiać osobom transpłciowym proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci, uznając, że prawa osób transpłciowych są prawami człowieka";
- prawo do małżeństw i związków partnerskich - "wszyscy obywatele powinni mieć równe prawo do zawierania związków partnerskich, małżeństw oraz adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną";
- równość płci - "kobiety, mężczyźni i osoby niebinarne muszą być traktowani równo w każdej sferze życia, z poszanowaniem praw reprodukcyjnych, parytetami w zatrudnieniu i polityce oraz wsparciem rodzicielstwa";
- ochrona przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści - "regulacje prawne muszą skutecznie chronić przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią oraz mową nienawiści, z uwzględnieniem tożsamości płciowej i orientacji seksualnej".
- włączająca przestrzeń publiczna - "przestrzeń publiczna musi być dostępna i sprzyjać integracji, z likwidacją barier architektonicznych oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu";
- szacunek i równość w środowisku LGBTQ+ - "chcemy, aby społeczność LGBTQ+ była wolna od dyskryminacji i uprzedzeń, również wewnątrz własnego środowiska";
- uproszczenie procedur wizowych - "procedury związane z migracją muszą zapewniać humanitarne traktowanie osób ubiegających się o azyl oraz szybki dostęp do m.in. zakwaterowania i rynku pracy";
- nowoczesna i neutralna edukacja - "edukacja w szkołach i przedszkolach powinna być neutralna światopoglądowo, nowoczesna i dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców, obejmująca edukację seksualną, antydyskryminacyjną i etyczną";
- szacunek w mediach - "media powinny zaprzestać promowania seksistowskich oraz homofobicznych i dyskryminujących treści. Chcemy debaty opartej na szacunku i rzetelności, w której różnorodne głosy mają przestrzeń do wyrażania opinii";
- zaostrzenie ochrony praw zwierząt - "przepisy dotyczące ochrony zwierząt muszą skutecznie eliminować działania naruszające ich dobrostan";
- ochrona środowiska - "działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych powinny być priorytetem, traktowanym jako wspólny obowiązek wszystkich".