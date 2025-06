Parada Równości przeszła ulicami Warszawy

Równość małżeńska, respektowanie praw dzieci w tęczowych rodzinach, ochrona przed hejtem i dyskryminacją - to postulaty uczestników Parady Równości, która w sobotę przeszła ulicami Warszawy pod hasłem "Odpowiedzią jest miłość!".

Uczestnicy parady, zorganizowanej przez Fundację Wolontariat Równości, gromadzili się od godzin południowych w Miasteczku Równości, w parku przy ul. Świętokrzyskiej, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 14.00, kiedy do zgromadzonych zwrócił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podkreślając, że parada po raz kolejny objęta jest jego patronatem.

Pamiętacie, że od wielu lat mówię, że razem budujemy Warszawę, która jest miastem otwartym i tolerancyjnym, w którym te wartości są nie tylko cenione, ale i promowane - powiedział.

Rafał Trzaskowski przemawiał do uczestników Parady Równości / Albert Zawada / PAP

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula podkreśliła, że parada na ulicach Warszawy to odpowiedź miłością na nienawiść. Chcemy pokazać, że jesteśmy jedną wielką siłą, mówiącą +nie+ i +stop+ Grzegorzowi Braunowi, który niszczy piękną kolorową wystawę w Sejmie - powiedziała. Poinformowała, że jej środowisko złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z działaniami Brauna. Polityk zniszczył w środę tablice będące elementem wystawy w Sejmie, poświęconej kwestiom LGBT, autorstwa stowarzyszenia "Tęczowe Opole". Ci, którzy chcą nas podzielić, szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. Dorwiemy ich - powiedziała Katarzyna Kotula.

Dodała, że złożyła w Sejmie poselskie projekty ustaw o związkach partnerskich. Ministra tożsame projekty przeprowadza przez rządowy proces legislacyjny, jednak od kwietnia nie przeszły one Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jak nie drzwiami, to oknem. (...) Prawo musi dać wam pełnię praw, musi was chronić - podsumowała.

Parada Równości w Warszawie / Albert Zawada / PAP

"Małżeństwa dla wszystkich"

Tegorocznej Paradzie Równości towarzyszyło hasło "Odpowiedzią jest miłość!". Miłość to przeciwieństwo nienawiści. To siła, która popycha nas do działania. To coś, do czego wszyscy dążymy - pisali organizatorzy w zapowiedziach.

Uczestnicy parady, przy asyście policji i dźwiękach muzyki disco i pop granej z kilku platform umieszczonych na samochodach ciężarowych, nieśli liczne tęczowe flagi i transparenty z hasłami, m.in.: "Tylko ja mogę się zdefiniować", "Małżeństwa dla wszystkich", "Miło Cię widzieć". Przeszli ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską do Senatorskiej. Trasa wiodła następnie Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Świętokrzyską, którą uczestnicy wrócili do Miasteczka Równości.



Pomiędzy 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBT+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.