Nietypowy spacerowicz pojawił się na ulicach warszawskiego Mokotowa. Biały paw, mieszkaniec Łazienek Królewskich, postanowił wybrać się na przechadzkę po mieście. Dzięki szybkiej reakcji strażników miejskich ptak bezpiecznie wrócił do swojego domu.

/ Straż Miejska Warszawy /

Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa mogli być zaskoczeni widokiem białego pawia przechadzającego się ulicą Czerską.

Patrolujący teren Sielc strażnicy miejscy zauważyli nietypowego ptaka i początkowo sądzili, że mają do czynienia z łabędziem. Szybko jednak zorientowali się, że to paw, który wyróżniał się całkowicie białym upierzeniem i obrączką na nodze.

Ptak był nietypowo ubarwiony. Był cały biały. Na nodze miał obrączkę. Domyśliliśmy się, że jest uciekinierem z Łazienek. Ponieważ pawie nie latają na takie odległości, a na ulicach panował jeszcze spory ruch, postanowiliśmy mu pomóc w bezpiecznym powrocie do 'domu' – relacjonował jeden ze strażników biorących udział w interwencji.

Eskorta do Łazienek

Paw nie był łatwym podopiecznym – kilka razy zbaczał z drogi, a w pewnym momencie przeleciał przez płot na teren laboratoriów policyjnych. Strażnicy, z pomocą ochrony obiektu, wydostali ptaka i kontynuowali eskortę.

Droga do Łazienek Królewskich prowadziła przez ruchliwą ulicę Gagarina, dlatego strażnicy podzielili się zadaniami – jeden z nich torował drogę radiowozem, drugi szedł obok pawia, pilnując, by nie zgubił kierunku.

Doprowadziliśmy uciekiniera do bramy przy wylocie ulicy Stępińskiej. Dopilnowaliśmy, by wszedł na teren Łazienek – podsumował strażnik.

/ Straż Miejska Warszawy /

W Łazienkach Królewskich można spotkać wolno żyjące pawie indyjskie, w tym dwa białe osobniki, które wykluły się w 2019 roku w inkubatorze. Białe upierzenie tych ptaków nie oznacza albinizmu – nie mają one charakterystycznych czerwonych oczu.

Barwa ta dziedziczona jest w sposób recesywny i pojawia się tylko wtedy, gdy oba rodzicielskie geny "w" (od ang. white) występują jednocześnie.

/ Straż Miejska Warszawy /

Paw indyjski to duży ptak grzebiący, naturalnie występujący na subkontynencie indyjskim. Od wieków jest ceniony jako ptak hodowlany i często spotykany w ogrodach oraz kolekcjach na całym świecie.

W hinduizmie paw uznawany jest za świętego ptaka.

