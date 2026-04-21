Policjanci z Głogowa Małopolskiego (woj. podkarpackie) zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który celowo podpalił ozdobne tuje należące do sąsiada. Ogień rozprzestrzenił się na budynek gospodarczy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia. 46-letni właściciel posesji w Głogowie Małopolskim wykonywał prace ogrodowe, gdy usłyszał wyzwiska ze strony sąsiada.

"Mężczyzna nie reagował na kierowane pod jego adresem obelgi, ponieważ nie była to pierwsza tego typu sytuacja" - informują funkcjonariusze.

W pewnym momencie zauważył, że ozdobne tuje na jego działce płoną. Sprawca podpalił drzewa przy użyciu palnika.