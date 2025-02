Zarząd Oczyszczania Miasta jest jedną z jednostek dbających o porządek w stolicy. Pracownicy ZOM wkraczają do akcji m.in. wtedy, gdy trzeba poradzić sobie z nietypowym bałaganem. Do tej kategorii z pewnością można zaliczyć… trumnę pozostawioną przy przystanku.

Trumna pozostawiona przy jednym z warszawskim przystanków / Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa /

Zarząd Oczyszczania Miasta sprawdza, jak zarządcy terenów wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości. Gdy dochodzi do zaniedbań, ZOM może interweniować ze strażą miejską.

Oprócz zbitych szyb w wiatach czy połamanych ławek zdarzają się bardziej niestandardowe przypadki.

Ludzie zostawiają na chodnikach fotele, kanapy, fragmenty drzwi czy sprzęt AGD.

Z przedmiotów pozostawionych na chodnikach i przystankach dałoby się umeblować niejedno mieszkanie - zwracają uwagę pracownicy ZOM-u.

Na siłę, na stołecznej ulicy można by nawet poszukać rzeczy niezbędnych do wyprawienia człowieka w ostatnią drogę. Udowadnia to udostępnione w internecie zdjęcie drewnianej trumny, stojącej przy przystanku Szymańskiego.

Rzeczy pozostawione na jednym z warszawskich przystanków / Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa /

Nie brakuje również przykładów oczywistego wandalizmu - przystanków pomazanych graffiti czy hulajnóg miejskich wrzuconych na wiaty.

Działające całodobowo Pogotowie Porządkowe ZOM zajmuje się sprzątaniem niebezpiecznych i nagłych zanieczyszczeń z ulic, takich jak pozostałości po wypadkach, płyny, które wyciekły z pojazdów czy zgubione ładunki.

Podpowiedź, jak dbać o czystość

Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina, że odpady wielkogabarytowe można oddawać do PSZOK-ów, a także mobilnych punktów selektywnej zbiórki .

W wyznaczonych terminach są również odbierane przez operatorów, którzy obsługują przydomowe śmietniki.