Na Malediwach odnaleziono ciała dwóch ostatnich nurków, którzy zginęli podczas eksploracji podwodnej jaskini na atolu Vaavu. Wśród pięciu ofiar jest m.in. profesorka biologii z uniwersytetu w Genui z 20-letnią córką, która razem nurkowały około 500 razy. Był z nimi także instruktor. Podczas akcji poszukiwawczej wojskowy nurek doznał choroby dekompresyjnej, w wyniku czego zmarł.

Nurkowali w podwodnej jaskini. Wszyscy zginęli

Agencja Ansa - powołując się na swoich informatorów w MSZ w Rzymie - przekazała w środę, że wydobyto ciała dwóch ostatnich ofiar wypadku na Malediwach.

Do tragedii doszło w ubiegły czwartek 14 maja. Grupa pięciu włoskich nurków eksplorowała jedną z najgłębszych jaskiń na Malediwach. Podczas nurkowania wszyscy zginęli. Służby zaalarmowała załoga łodzi, która zaniepokoiła się, gdy nurkowie nie wracali na powierzchnię przez kilka godzin

W akcję poszukiwawczą włączyły się zarówno lokalne służby, jak i zagraniczni specjaliści. W dniu wypadku odnaleziono jedną osobę. W następstwie udziału w operacji - przez chorobę dekompresyjną - w szpitalu zmarł wojskowy nurek , o czym poinformowały w sobotę władze Malediwów. Akcję na krótko przerwano po jego śmierci.

W poniedziałek ratownicy wznowili poszukiwania, a już we wtorek udało się odnaleźć ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny - w trzeciej komorze jaskini. Szczątki zostały przewiezione do stolicy kraju, Male.

Przyczyny tragedii pozostają nieznane

Władze Malediwów poinformowały, że w akcji brali udział także doświadczeni nurkowie z Finlandii, sprowadzeni przez włoski rząd. To członkowie Divers Alert Network (DAN), organizacji specjalizującej się w bezpieczeństwie nurkowania, doświadczeni w podobnych misjach na całym świecie.

Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Nurkowie mieli zejść do groty, która znajduje się na głębokości 50 m. Tymczasem dozwolona maksymalna głębokość, na jaką można się zniżyć nurkując rekreacyjnie na Malediwach to 30 m. Nie wiadomo jeszcze, czy posiadali odpowiednie kwalifikacje do zanurzenia się głębiej.

Wypadek na Malediwach pokazuje, jak niebezpieczne może być nurkowanie w ekstremalnych warunkach, nawet dla osób z doświadczeniem.