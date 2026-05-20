W życie weszły zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą one osób uprawnionych do wydawania poleceń kierowcom - dodatkowe grupy zawodowe zyskały tę możliwość. Sprawdź, co się zmieniło.
Nowe przepisy obowiązują od poniedziałku 18 maja br. W ich myśl do grona osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów kierowcom dołączyli ratownicy wodni, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Uprawnienia te przysługują im jedynie w trakcie akcji ratunkowej.
Ratownicy wodni i strażacy z OSP, aby móc wydawać polecenia, muszą przejść specjalistyczne szkolenie. Te organizowane są m.in. w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
Wprowadzenie nowych regulacji może usprawnić działania ratunkowe prowadzone przez m.in. strażaków. Dzięki temu bezpieczeństwo na drogach może się poprawić, a ryzyko dodatkowych zagrożeń na miejscu zdarzenia ma szansę zmaleć.
Katalog osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów kierowcom jest określony w Prawie o ruchu drogowym. Co ważne, wobec części z nich obowiązują pewne warunki i ograniczenia, które przewidział ustawodawca. Uprawnione osoby to:
- policjant;
- żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w czasie akcji ratunkowej;
- funkcjonariusz straży granicznej;
- inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
- umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
- strażnik gminny bądź miejski;
- pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
- osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
- osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
- kierowca autobusu szkolnego w miejscu postoju, gdzie wsiadają lub wysiadają dzieci;
- ratownik górski podczas akcji ratowniczej;
- ratownik wodny podczas akcji ratowniczej;
- strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
- strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczej;
- strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej podczas akcji ratowniczej;
- strażak ochotniczej straży pożarnej podczas akcji ratowniczej;
- funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
- pilot podczas przejazdu gabarytów.