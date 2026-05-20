W życie weszły zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą one osób uprawnionych do wydawania poleceń kierowcom - dodatkowe grupy zawodowe zyskały tę możliwość. Sprawdź, co się zmieniło.

Zmiany w przepisach drogowych

Nowe przepisy obowiązują od poniedziałku 18 maja br. W ich myśl do grona osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów kierowcom dołączyli ratownicy wodni, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Uprawnienia te przysługują im jedynie w trakcie akcji ratunkowej.

Ratownicy wodni i strażacy z OSP, aby móc wydawać polecenia, muszą przejść specjalistyczne szkolenie. Te organizowane są m.in. w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Wprowadzenie nowych regulacji może usprawnić działania ratunkowe prowadzone przez m.in. strażaków. Dzięki temu bezpieczeństwo na drogach może się poprawić, a ryzyko dodatkowych zagrożeń na miejscu zdarzenia ma szansę zmaleć.

Kto może wydawać polecenia na drogach?

Katalog osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów kierowcom jest określony w Prawie o ruchu drogowym. Co ważne, wobec części z nich obowiązują pewne warunki i ograniczenia, które przewidział ustawodawca. Uprawnione osoby to: