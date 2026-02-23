Czy mObywatel odejdzie do lamusa? Ekspert portalu cyberdefence24.pl Paweł Makowiec ocenił, że czeka nas pożegnanie z tą popularną aplikacją. Ma to sugerować projekt dotyczący europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, co oznacza wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Aplikacja mObywatel, choć popularna w Polsce i Europie, nie spełnia nowych wymagań i prawdopodobnie zostanie zastąpiona nowym rozwiązaniem.

Dlaczego możemy się pożegnać z mObywatelem?

W ubiegłym tygodniu resort cyfryzacji opublikował projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje państwa członkowskie UE do zapewnienia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.



Na podstawie uzasadnienia projektu noweli można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z aplikacją mObywatel, którą się chwaliliśmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie - ocenił ekspert portalu cyberdefence24.pl Paweł Makowiec. Zastrzegł, że z projektu nie wynika wprost, iż mObywatel zostanie wygaszony, należy więc zaczekać na jasne stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji resort wskazał, że rozwiązania aplikacji mObywatel są "zasadniczo różne" od wymagań dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ustanowionych m.in. w przepisach rozporządzenia eIDAS. Podano też, że "nie jest możliwe dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów określonych dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej i co za tym idzie, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego rozwiązania, w tym nowej aplikacji".

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało również, że dwie aplikacje, czyli mObywatel oraz europejski portfel tożsamości cyfrowej, mają być utrzymywane jednocześnie "w trakcie okresu przejściowego".

Korzystanie z portfela, podobnie jak obecnie z mObywatela, nie będzie obowiązkowe. Jeśli resort automatycznie przeniesie użytkowników jednej aplikacji do drugiej, będzie musiał zapewnić im możliwość "opt out", czyli zamknięcia konta w portfelu. Resort może też wybrać opcję "opt in", czyli użytkownicy mObywatela, którzy będą chcieli korzystać z portfela, będą mogli to zrobić np. za pomocą odpowiedniego przycisku - wskazał ekspert cyberdefence24.pl Paweł Makowiec.

mObywatel i europejski portfel tożsamości cyfrowej

Obecnie aplikacja mObywatel ma 11 mln użytkowników. Od grudnia ub.r. - wirtualny asystent AI może im pomóc w znalezieniu właściwych wniosków i formularzy. Trwają prace nad umieszczeniem w aplikacji m.in. mapy schronów, legitymacji honorowego dawcy krwi i Centralnej Informacji Emerytalnej.



Jak podaje Komisja Europejska, portfel tożsamości cyfrowej to aplikacja mobilna, która pozwoli mieszkańcom UE bezpiecznie identyfikować się podczas korzystania z usług publicznych i prywatnych, a także przechowywać i wyświetlać dokumenty cyfrowe, np. mobilne prawa jazdy. Unijne rozporządzenie eIDAS 2.0 w tej sprawie weszło w życie w maju 2024 r. Zakłada, że do grudnia br. europejskie kraje wdrożą portfele.

