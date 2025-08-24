Zwolennicy i przeciwnicy przyjmowania migrantów manifestowali w niedzielę swoje poglądy na ulicach Warszawy. Jedni krzyczeli, że "Polak w Polsce gospodarzem" i sprzeciwiali się "inwazji imigrantów". Drudzy mieli na transparentach hasła "Faszyści precz! Migranci mile widziani" czy "Braun to klaun".
Marsz "Stop inwazji imigrantów" zorganizowany przez Koronę Konfederacji Polskiej - ugrupowanie kontrowersyjnego europosła Grzegorza Brauna - rozpoczął się po godz. 17 pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Następnie przemaszerował Traktem Królewskim przed Pałac Prezydencki.