Uczestnicy demonstracji skandowali hasła "Stop masowej imigracji", czy "Polak w Polsce gospodarzem". Mieli też ze sobą biało-czerwone flagi i antyimigranckie transparenty.

Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik (C) podczas marszu pod hasłem „Stop inwazji imigrantów”, / Leszek Szymański / PAP

O godz. 17.30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu rozpoczęła się kontrmanifestacja "Zgaś faszyzm w zarodku", zorganizowana m.in. przez Związek Syndykalistów Polski i Pracowniczą Demokrację.

Uczestnicy kontrmanifestacji / Leszek Szymański / PAP

Jej uczestniczy trzymali banery z napisami "Nacjonalizm zabija", "Precz z brunatną hołotą", "Solidarni z imigrantami", "Polska dla wszystkich" czy "Braun to klaun". Skandowali "Warszawa miastem antyfaszyzmu".

Uczestnicy kontrmanifestacji / Leszek Szymański / PAP

Policja informowała, że demonstracje przebiegły spokojnie.

Uczestnicy marszu pod hasłem „Stop inwazji imigrantów” / Leszek Szymański / PAP



