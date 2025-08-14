Rosja walczy z migracją zarobkową w nietypowy sposób. Lokalne władze wprowadzają dla migrantów zaskakujące restrykcje.
W Rosji obowiązuje rozbudowany system ograniczeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Portal Meduza opublikował szczegółową listę zawodów i aktywności, których nie wolno wykonywać obcokrajowcom na terenie Federacji Rosyjskiej. Zakazy te różnią się w zależności od regionu, a ich zakres jest szeroki - od typowych profesji po zajęcia bardzo nietypowe.
W wielu regionach Rosji cudzoziemcy nie mogą pracować jako kurierzy, kierowcy taksówek i autobusów, nauczyciele czy kucharze. To właśnie te zawody najczęściej pojawiają się na listach zakazanych profesji. Władze tłumaczą takie decyzje koniecznością ochrony lokalnego rynku pracy oraz względami bezpieczeństwa.
Ograniczenia dla cudzoziemców nie kończą się jednak na popularnych zawodach. W obwodzie samarskim przyjezdnym nie wolno budować dronów ani wypiekać chleba. W Tatarstanie zakazane jest naprawianie urządzeń technicznych oraz prowadzenie księgowości. W Kraju Krasnojarskim imigranci nie mogą pracować przy wyrębie lasu ani jako fryzjerzy, natomiast w obwodzie rostowskim nie znajdą zatrudnienia w przemyśle
Regiony środkowej i wschodniej Rosji wprowadzają jeszcze bardziej specyficzne ograniczenia. Na Kamczatce cudzoziemcom nie wolno zbierać owoców leśnych ani pracować z turystami, a w Omsku zakazane jest polowanie. W Kraju Permskim obcokrajowcy nie mogą pracować przy wydobyciu ropy naftowej i gazu, a w obwodzie włodzimierskim przy przygotowywaniu żywności dla dzieci oraz przewożeniu materiałów niebezpiecznych. W Czuwaszji natomiast cudzoziemcy nie mają prawa uczestniczyć w handlu alkoholem.
W ostatnich miesiącach obserwuje się jednak stopniowe znoszenie niektórych ograniczeń. Wiele regionów decyduje się na taki krok z powodu narastającego niedoboru siły roboczej. Sytuacja ta wynika zarówno z restrykcyjnej polityki migracyjnej, jak i z trwającej agresji na Ukrainę, która spowodowała masowe wysyłanie pracowników na front. W efekcie lokalne władze coraz częściej rozważają złagodzenie zakazów, by zapewnić sprawne funkcjonowanie gospodarki.