Dwaj Kolumbijczycy zatrudnieni w przetwórni owoców i warzyw w powiecie lipskim na Mazowszu odpowiedzą za zaatakowanie swojego rodaka nożem. Bracia w wieku 26 i 29 lat zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn w kajdankach / KPP w Lipsku / Policja

Poszkodowany 32-letni Kolumbijczyk zgłosił się w miniony weekend do komendy policji w Lipsku. Miał rany kłute. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Policja ustaliła, że rany powstały w czasie bójki pomiędzy Kolumbijczykami, którzy przyjechali do Polski jako pracownicy sezonowi. Są zatrudnieni w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie powiatu lipskiego.

Policja w dniu zgłoszenia sprawy zatrzymała dwóch uczestników bójki w wieku 26 i 29 lat. To bracia. Obaj byli nietrzeźwi.

Policjanci z jednym z Kolumbijczyków / KPP w Lipsku / Policja

Kolumbijczycy usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące.

W związku z bójką został zatrzymany jeszcze jeden mężczyzna, który ma wkrótce usłyszeć zarzuty. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat więzienia.