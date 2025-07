Nie było takiej sytuacji, że Grzegorz Braun negował Holokaust, zbrodnie niemieckie, powiedział coś zupełnie innego. Co powiedział - chce dojść do prawdy jak zginął jego 17-letni wujek - dodał jego partyjny kolega Roman Fritz.

Paweł Śliz (Polska 2050-TD) przyznał, że dawno nie czuł "takich emocji mówiąc z tego miejsca, bo to co usłyszeliśmy z ust Brauna zasługuje na potępienie, to jest skandal, że my musimy debatować i stwierdzać coś, co jest oczywiste". W jego ocenie Grzegorz Braun "jest winny i powinien ponieść surową karę" a także wycieczkę po obozie Auschwitz, by m.in. wysłuchać świadectw byłych więźniów.

Co znalazło się w uchwale?

Jak przypomniano w uchwale, Polska jest państwem, którego tereny podczas II wojny światowej zostały poddane "wszechogarniającej przemocy ze strony nazistowskiej niemieckiej III Rzeszy". "Kluczowym elementem tego systemu przemocy był system obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Nazwy takie jak Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Bełżec, Dachau, Ravensbrueck, Stutthof, Mauthausen-Gusen stały się symbolem grozy totalitarnej machiny śmierci — w szczególności wobec polskich obywateli, w tym polskich Żydów" - podkreślono.

W obozie zagłady Auschwitz-Birkenau niemieccy naziści zabili 1,1 mln osób — z czego 1 mln stanowili Żydzi, którzy byli tam przywożeni z całej Europy. Niemieckie obozy koncentracyjne stały się miejscem zagłady także dla elit II Rzeczypospolitej. W obozie zagłady Auschwitz-Birkenau osadzono 71 posłów i senatorów wszystkich orientacji politycznych, a 41 osób z tej grupy zginęło w tym obozie.

"Trzeba pamiętać o planie systemowego wymordowania przez niemieckich nazistów polskich elit czego przykładem były prowadzone od września 1939 roku akcje Intelligenzaktion oraz AB. Trzeba również pamiętać o zbrodniczym terrorze prowadzonym wobec mieszkańców polskich miast i wsi czego symbolem są zbrodnie w Piaśnicy, Palmirach oraz Michniowie" - zaakcentowano w uchwale.

Polska ziemia - jak zaznaczono - stała się w trakcie II wojny światowej "cmentarzem Europy". "Dlatego kolejne pokolenia Polaków mają moralny obowiązek podtrzymania pamięci o skutkach ideologicznego radykalizmu opartego na antysemityzmie, rasizmie, postawie etnicznej wyższości. Radykalizm prowadzi do negacjonizmu, który zaprzecza zbrodni ludobójstw w komorach gazowych niemieckich obozów zagłady. Negowanie tej zbrodni jest nadal obecne w europejskiej polityce, ale niebezpieczne oznaki jego istnienia są widoczne także w polskiej polityce" - napisano.

"Szczególnie odrażającym i zasługującym na jednogłośnie potępienie przykładem takiego działania była jedna z ostatnich publicznych wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna, w której dopuścił się on haniebnego zaprzeczenia istnienia komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau — miejscu zagłady ponad miliona ludzi, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i przedstawicieli innych narodowości, którzy padli ofiarą systematycznej eksterminacji" - podkreślono w uchwale.

"Dlatego też jako Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywamy wszystkich polskich obywateli do odrzucenia postawy obojętności wobec historycznego kłamstwa, jakim jest negacjonizm. Jego podtrzymywanie i rozwijanie nie służy polskiej racji stanu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa władze państwowe i samorządowe do upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni oraz stania na straży prawdy historycznej o obozach zagłady jako najwyższej formie zniewolenia człowieka prowadzącej do zbrodni ludobójstwa" - dodano.

Co powiedział Grzegorz Braun?

W połowie lipca Braun m.in. w rozmowach z mediami kwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim, nazistowskim obozie Auschwitz, mówił też, że istnienie systemu komór gazowych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych to według niego "wątła hipoteza" nieudokumentowana na tyle, by uznał ją za przekonującą. Wypowiedź Brauna spotkała się z powszechną krytyką ze strony polityków i opinii publicznej.

Grzegorz Braun w trakcie jednego z wywiadów wprost stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk".