W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy muszą się przygotować na zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zostaną wprowadzone ze względu na Boże Ciało i długi weekend.

Boże Ciało i długi weekend. Jak będzie kursować komunikacja miejska w Warszawie? / Szymon Pulcyn / PAP

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Które rozkłady jazdy obowiązują w Boże Ciało?

W nocy ze środy na czwartek z 3 na 4 czerwca nocne linie autobusowe będą jeździły według weekendowego rozkładu jazdy, a metro z kursami nocnymi. "To ważna informacja dla kibiców, wracających z meczu Polska - Nigeria na PGE Narodowym" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

W Boże Ciało obowiązywać będzie rozkład jazdy dnia świątecznego. Kursowanie autobusów linii 126 zostanie zawieszone. Linie 193 będą jeździć według specjalnych rozkładów jazdy, a metro według rozkładu niedzielnego, z nocnymi kursami.

Jak będzie jeździć komunikacja po Bożym Ciele?

W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Autobusy linii: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742, 743 w godzinach porannych będą miały zmienione rozkłady jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością.

W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek - Metro Służew) i 402, a linia 409 zostanie tego dnia zawieszona.

W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku ZP Polfa.

Utrudnienia z powodu procesji i zawodów sportowych

W niedzielę 7 czerwca odbędą się obchody Święta Dziękczynienia. Rozpocznie je procesja Traktem Królewskim, z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Będą też zmiany w ruchu i parkowaniu na Wilanowie.

Procesja wyruszy z Placu Piłsudskiego o godzinie 7.50. Wierni przejdą ulicami: Królewską, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Jana III Sobieskiego, Aleją Rzeczypospolitej. Do kościoła przy ulicy Hlonda dotrą przed godziną 12. Wcześniej, w godzinach 10.30-10.50 zatrzymają się przed kościołem przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego z Nałęczowską.

Ruch na ulicach, którymi będą przechodzić wierni, będzie wstrzymywany przez policjantów. Autobusy linii: 100, 108, 111, 116, 118, 127, 131, 166, 172, 180, 217, 503, 517, 519 będą kierowane na trasy objazdowe zmienią trasy.

Poza tym od godziny 6 do 20 zamknięta będzie ulica Hlonda. Kierowcy nie przejadą odcinkiem od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Ledóchowskiej. Zamknięta będzie także droga dla rowerów. Na ulicy Branickiego zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe dla pielgrzymów.

Z powodu zawodów Ironman 70.3. na trasie przejazdu i biegu ulice zostaną zamknięte. Będą także utrudnienia m.in. na Płochocińskiej, Moście Skłodowskiej-Curie, Wisłostradzie i wokół Starówki.