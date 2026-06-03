19-letni Johannes Natland stanął przed londyńskim sądem Old Bailey pod zarzutem planowania morderstwa na zlecenie. Z ustaleń brytyjskiej prokuratury wynika, że chłopak został zwerbowany przez znaną szwedzką grupę przestępczą Foxtrot Network, która według śledczych realizuje zlecenia dla rządu Iranu. Za eliminację wskazanego celu nastolatek miał otrzymać pokaźną sumę pieniędzy.

Nastolatek z Norwegii miał dokonać zabójstwa w Wielkiej Brytanii. Ślady prowadzą do szwedzkiej mafii i Iranu. Budynek sądu, gdzie trwa proces / Shutterstock

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Do zatrzymania Johannesa Natlanda doszło w marcu ubiegłego roku w jednym z hoteli w Huddersfield, w północnej Anglii. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na prokuratora Alistaira Richardsona, w pokoju zajmowanym przez nastolatka policja zabezpieczyła pistolet półautomatyczny, rewolwer oraz ostrą amunicję.

Choć oskarżony już w październiku przyznał się do zarzutów związanych z nielegalnym posiadaniem broni i amunicji, przed sądem stanowczo zaprzecza, jakoby brał udział w spisku mającym na celu morderstwo. Prokuratura jest jednak innego zdania.

Nie wiemy, kogo dokładnie oskarżony planował zabić, ale z jego wiadomości, korespondencji innych osób oraz z tego, co mówił swoim znajomym w Norwegii przed wyjazdem jasno wynika, że taki był jego plan - argumentował prokurator Richardson przed ławą przysięgłych.

Tajemniczy „Agent 47” i 25 tysięcy euro w puli

Kluczowym dowodem w sprawie są zabezpieczone przez śledczych zaszyfrowane wiadomości. Wynika z nich, że całą operacją kierowała postać ukrywająca się pod pseudonimem "Agent 47". W dyskusjach dotyczących "znalezienia zabójcy" organizatorzy operacji oferowali 25 tysięcy euro.

Z materiału dowodowego wynika, że Natland nie był pierwszym wyborem grupy. Pierwotny wykonawca zlecenia zaczął mieć wątpliwości i ostatecznie się wycofał. Wtedy organizatorzy zwrócili się do młodego Norwega. "To było morderstwo, które musiało zostać wykonane" - podkreślał w środę oskarżyciel.

Szwedzki gang na usługach Teheranu

Najbardziej niepokojącym elementem całego śledztwa są mocodawcy nastolatka. Brytyjska prokuratura oficjalnie powiązała sprawę z wielką polityką i międzynarodowym terroryzmem państwowym.

Organizacja, która zwerbowała Natlanda - Foxtrot Network - to jedna z najbardziej znanych i niebezpiecznych grup przestępczych działających w Szwecji. Organizacja ta powstała w 2010 roku i jest obecnie głównym dystrybutorem narkotyków w kraju. Foxtrot Network jest powiązana z licznymi przestępstwami, w tym strzelaninami, zabójstwami na zlecenie, napadami oraz handlem narkotykami.

W marcu 2025 roku Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania nałożyły sankcje na Foxtrot Network i jej lidera, Rawa Majida, za udział w przestępczości zorganizowanej oraz powiązania z irańskimi strukturami przestępczymi. Grupa ta była również wykorzystywana do realizacji ataków na terenie Szwecji, a jej działalność ma charakter transnarodowy.

Z informacji przedstawionych przed londyńskim sądem wynika jednak, że grupa ta stała się podwykonawcą i narzędziem w rękach irańskiego reżimu, wykorzystywanym do eliminowania niewygodnych osób na terenie Europy.

Proces przed sądem Old Bailey w Londynie trwa.